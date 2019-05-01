Türk basketbol tarihinde bir ilk...

THY Euroleague'de Türk basketbolu adına tarih yazıldı. Anadolu Efes, 2000-01 sezonunun ardından 18 yıl sonra ilk kez Final-Four'a kaldı. Anadolu Efes, Final-Four'da Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek. Böylece Türk basketbolu da Final-Four'da ilk kez iki takımla temsil edilerek bir ilki yaşayacak.





Maça hızlı başlayan Barcelona ilk periyodu 28-23 önde tamamlasa da Lacivert-Beyazlı temsilcimiz ikinci periyotta vitesi arttırarak devreye 47-42 önde girdi. Kısır geçen 3. periyotta Efes 14, Barcelona ise 15 sayı üretti. Son periyotta farkı koruyan Anadolu Efes, 29 saniye kala Moerman'ın üçlüğüyle farkı 7'ye çıkardı ve Final-Four'u müjdeledi. Efes'te Larkin 18 sayı, Vasilije Micic 10 sayı 10 asist ve Moerman 18 sayıyla mücadele ederek galibiyetin mimarı oldu. Barcelona'da Chris Singleton'ın 12 sayısı galibiyet için yetmedi.





Anadolu Efes taraftarları Sinan Erdem'i doldurarak çok büyük bir destek verdi. Seyirciler, maç içinde Gençlik Marşı'nı, maç sonunda ise 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek takımlarına destek verdi.