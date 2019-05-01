Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te 1 Mayıs gösterileri öncesi çatışmalar çıktı, 200 kişi gözaltına alındı /01 Mayıs 2019 22:15

Paris'te 1 Mayıs gösterileri öncesi çatışmalar çıktı, 200 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs gösterilerine Sarı Yelekliler hareketi mensupları da katıldı. Programın başlamasından saatler önce bazı aşırı sol ve anarşist gruplarla polis arasında çatışmalar çıktı. 200 kişi gözaltına alındı.

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Paris'in güneyindeki Montparnasse bölgesinde yüzlerce "Siyah Blok" aktivisti, yürüyüşün başlamasından yaklaşık 1,5 saat önce bazı dükkanların camlarını kırdı, polise şişeler ve çeşitli cisimler fırlattı.

Polis göstericilere biber gazıyla yanıt verdi.

Bazı göstericiler polis tarafından coplarla dövüldü.

Hem protestoculardan hem de polislerden yaralananlar olduğu bildiriliyor.

"Siyah Blok" hareketindeki hükümet karşıtı protestocular, şiddet eylemlerinde bulunmaları halinde tanınmalarını engellemek için siyah giyindikleri için bu ismi alıyorlar.

Son aylarda 'Sarı Yelekliler'in protesto gösterilerine sahne olan Fransa'da, 1 Mayıs gösterilerinin şiddetli geçme ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.

Ülke genelinde Çarşamba günü işçi sendikaları ve binlerce protestocu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için sokaklarda.

Yetkililer, Fransa'dan ve Avrupa çapından gelen 2 bin "Siyah Blok" eylemcisinin 1 Mayıs protestolarına katılmasını beklediklerini açıklamışlardı.

(BBC Türkçe)

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