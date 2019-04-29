Samanyolu Haber /Dünya / Libya'dan Türkiye açıklaması /29 Nisan 2019 19:48

Libya'dan Türkiye açıklaması

Libya'nın doğusunu kontrol eden ve Mareşal Hafter'in emriyle ulusal mutabakat hükümetinin merkezi olan başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışan güçler, Türkiye'nin IŞİD’i desteklediğini ispatlayan belgelere sahip olduklarını iddia etti

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‘Libya'nın yeni Kaddafi’si’ yakıştırmaları yapılan Halife Hafter'in lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, “Türkiye dünyanın farklı yerlerinde terörizmi destekleyen ülkelerden biri. Türkiye rejiminin IŞİD'e desteğini ispatlayan sızdırılmış Türkçe belgelere ve başka delillere sahibiz” iddiasında bulunuldu.

Libya Ulusal Ordusu bu tip delillerin var olduğuna ilişkin bir kanıt ise sunmuş değil.

Eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden beri Libya'da iktidar farklı güç merkezleri arasında bölünmüş durumda. BM'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti Trablus'ta yer alırken, ülkenin doğusundaki hükümet Hafter'e destek veriyor.

Hafter, Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biriydi. Daha sonra Kaddafi ile arası bozulunca ABD'de sürgünde yaşadı. 2011'de Kaddafi'ye karşı ayaklanmaların başlamasından sonra Libya'ya geri döndü ve doğudaki güçlerin kilit komutanlarından biri haline geldi.
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