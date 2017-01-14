Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için 100 bin ölü uyarısı /14 Ocak 2017 18:42

İstanbul için 100 bin ölü uyarısı

Mimar/Kent Bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, İstanbul'da olası bir afet durumunda 300 bin binanın yıkılacağını 100 bin insanın hayatını kaybedeceğini öne sürdü

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

Son bir haftada yaşanan, Ataköy Camii’nde çöken tente, Dilovası’ndaki fabrikada meydana gelen patlama ve son olarak da Zeytinburnu’nde çöken bina olayları, Türkiye’de kent ve çevre güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Türkiye’nin kentleşme ve inşaat konusunda çok geride kaldığına değinen Ahmet Vefik Alp, olası bir depremde sadece İstanbul’da 100 bin kişinin hayatını kaybedeceğini, 300 bin yapının yerle bir olacağını söyledi. Afet toplanma alanlarının da doldurulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alp, olası bir deprem sonrasında hayatta kalanların da çok büyük sorunlar yaşayacağını açıkladı.
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