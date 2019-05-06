Samanyolu Haber /Gündem / Koç'tan İmamoğlu'na tebrik ziyareti /06 Mayıs 2019 14:33

Koç'tan İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu’na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Koç’a, holding üst düzey yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu da eşlik etti.

YENİ DÖNEMDE İŞBİRLİĞİ MESAJI

İmamoğlu’nun Saraçhane’deki makamında gerçekleşen ziyarette Koç İmamoğlu'na yeni dönemde işbirliği içinde olmayı umduklarını dile getirdi.




Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç (sağda), Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu (solda), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. 
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