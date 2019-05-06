Koç'tan İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu’na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Koç’a, holding üst düzey yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu da eşlik etti.
YENİ DÖNEMDE İŞBİRLİĞİ MESAJI
İmamoğlu’nun Saraçhane’deki makamında gerçekleşen ziyarette Koç İmamoğlu'na yeni dönemde işbirliği içinde olmayı umduklarını dile getirdi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç (sağda), Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu (solda), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.