Koç Grubun'dan İmamoğlu'na destek mesajı

“Her şey çok güzel olacak” cümlesi, YSK’nın CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından İmamoğlu’na destek amacıyla slogan haline getirildi.







T24’ün haberine göre, İKSV koordinasyonunda ve Fiat’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nun resmi açılışı öncesi gazeteciler için düzenlenen yemeğe İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu katıldı.





“Son yıllarda sanattaki enerji hissediliyor”





Yemekte konuşan Eroldu, Koç Holding ve şirketlerinin Avrupa ile Türkiye arasında köprü kurduğunu belirterek özetle şunları söyledi:





“Koç Holding ve Koç Grubu şirketleri Venedik Binali, İstanbul Binali, İstanbul Tiyatro Festivali, 15 gün önce Yapı Kredi’nin düzenlediği Afife Jale Yiyatro yarışması buralarda Türkiye’deki son yıllarda sanattaki enerjiyi hissediyorsunuz. İstanbul’da geçen yıl 230 tane dünya prömiyeri oyun sergilendi. Bunlar çok önemli şeyler. Bir yandan görsel sanatlarda, resimde olsun, heykelde olsun yeni sanatçıların, genç insanların eserlerini çok fazlasıyla görüyoruz. Türkiye’nin kendisini sanatta da göstermeye çok fazla ihtiyacı var.





“Avrupa ile sanat ilişkimiz de olması lazım”

Bizim yalnızca Avrupa ile ticari ilişkimiz değil sanatsal anlamda da ciddi bir ilişkimiz olması lazım. Türkiye’de bu konuda çok ciddi bir yetkinlik ve yetenek var. Bunun Avrupa’da da tanıtılması lazım. İKSV’ye çok teşekkür ediyorum. Çok uzun yıllardan beri süre gelen bir iş birliği bu. Koç Holding bu konularda zaten öncü bir kuruluş. Şirketleri de bu konuda fazlasıyla destekliyor, cesaretlendiriyor. ‘Her şey daha güzel olacak’ diyorum.”