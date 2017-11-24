Samanyolu Haber /Gündem / Konferansı iptal olan Davutoğlu kızgın /24 Kasım 2017 12:47

Konferansı iptal olan Davutoğlu kızgın

Ahmet Davutoğlu, Marmara Üniversitesi'nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz” dedi.

SHABER3.COM

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Marmara Üniversitesi'nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesiyle ilgili soruya Davutoğlu, "Her şeyden önce bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Meslektaşlarım olarak bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada benim de hocam olan rahmetli Şerif Mardin üzerine biraz önce bir konuşma yaptım. Öğretmenler Günü'nde Şerif Mardin hocamızı da rahmetle anıyorum. Beni tanıyanlar bilir, doğal yaklaşım içinde her zaman vurguladığım bir husustur. Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz. Çünkü hoca-talebe ilişkisi ve hoca-gençlik ilişkisi, bu anlamda öğretmenlerle gençler arasındaki ilişki, bir makam ilişkisi bir unvan ilişkisi, bir statü ilişkisi değil bir yürek ve ruh ilişkisidir. Ne olursa olsun kimse bizimle gençler arasına giremez” yanıtını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konferansı iptal olan Davutoğlu kızgın Sonraki Haber >>

İmrendirin alemi...

İmrendirin alemi...

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

Her şeyin sahibine iltica

Her şeyin sahibine iltica

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:28