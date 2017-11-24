Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 'Zarrab'ın ABD'ye nasıl uçurulduğu' tartışılıyor /24 Kasım 2017 12:14

AKP'de 'Zarrab'ın ABD'ye nasıl uçurulduğu' tartışılıyor

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD’de tutuklu olarak yargılanan iş adamı Reza Zarrab davasıyla ilgili AKP'de Zarrab'ın gitmesine kim göz yumdu?" tartışması yaşanıyor.

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Hürrriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP'liler, Zarrab olayını ikiye bölüme ayırıyorlar. İran’la yapılan ticaretin ambargoyu delmek olmadığı, Türkiye’de böyle bir suç tanımının bulunmadığı, Zarrab’ın bu süreçte neden olduğu suiistimallerin de ABD yargısının konusu yapılamayacağı yorumları yapılıyor. AKP'liler, daha çok ABD’deki davanın siyasi sonuçlarına ilişkin yorumda bulunuyorlar.

Kulislerde, ‘Zarrab’ın Türkiye’den gitmesine göz yuman, güvenli bir ortamda tutulmasını sağlamayan’ istihbarat birimlerinin sorumluluğu da tartışılıyor.

Davanın sonucu

Hürriyet'e yazdırılan ve kulis olduğu belirtilen stratejiye göre Reza Zarrab’ın itirafçı değil, savcılık tanığı olacağı, bunun da 'sadece Türkiye değil, İran siyasetini de zorda bırakmak için planlanmış bir oyun olduğu' yorumlarının yapılmasının doğru olacağının tartışıldığı anlaşılıyor.

AKP'liler ayrıca eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatlarının da, ‘anlaşma’ yolunu tercih etmesi için kendisine telkinde bulunulduğunu öne sürüyorlar. Dava sürecinin sonunda, 5 bankanın ceza alabileceği ve uluslararası işlem yapmalarına yasak getirilebileceği de dile getiriliyor. 

Kulislerde, Reza Zarrab’ın Türkiye’de cezaevinden çıktıktan sonra ABD’ye gidişine göz yumulması da ayrı bir ihmal olarak değerlendiriliyor. Zarrab’ın ABD’ye gidişinin planlı olduğu, Türkiye’de kalırsa İran ajanları tarafından öldürüleceği korkusunun ağır bastığı, bu süreçte istihbarat birimlerinin Zarrab’ı güvenli bir ortamda tutmak yerine, ABD’ye gidişine müdahale etmemelerinin de zaafiyet olduğu değerlendiriliyor.

Zarrab'ın yakınlarının girişimi

Bu arada Reza Zarrab’ın yakınlarının, Cumhurbaşkanlığı’na haber gönderip ABD’ye gidiş sürecine dair bilgilerinin olmadığını söyledikleri ve Türkiye’deki siyasetçileri zor durumda bırakacak tavır içinde olabileceğine dair bilgi paylaştıkları öğrenildi. 
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