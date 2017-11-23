Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'na Marmara Üniversitesi'nden şok /23 Kasım 2017 15:47

Davutoğlu'na Marmara Üniversitesi'nden şok

Marmara Üniversitesi, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun okulda vermeyi planladığı konferansını iptal etti. Davutoğlu'na yakın bir kaynak, "Bu iptal üniversite yönetiminin inisiyatifiyle oldu. Hoca daha önce bu üniversitede öğretim üyeliği yapmış biri, şimdi bu üniversitede konuşamıyor" dedi.

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Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu, eski başbakan ve AKP Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun yeni kitabıyla ilgili olarak bir konferans düzenleyeceğini duyurmuştu.

Hürriyet'teki habere göre, 27 Kasım tarihinde yapılacağı daha önce açıklanan bu konferans bugün iptal edildi. Öğrenci topluluğu, "elimizde olmayan sebeplerden dolayı" konferansın iptal edildiğini açıkladı. Grup üyesi öğrenciler de üniversite yönetiminin böyle bir karar aldığını belirttiler.

Davutoğlu'na yakın bir kaynak iptal kararını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Normalde bu konferansa izin verilmişti. Bunun üzerine hocaya yakın kişiler de üniversite yetkilileriyle temasa geçtiler. Ancak bu noktada güvenlik gerekçe gösterilerek konferans iptal edildi. Son tahlilde bu üniversite yönetiminin inisiyatifiyle oldu. Hoca gençlere hitap eden 'Duruş' kitabıyla ilgili bir konuşma yapacaktı. Öğrenci topluluğu uzun süredir davet ediyordu, hoca da kitap çıkınca kabul etti. Hoca daha önce, 28 Şubat zamanında bu üniversitede öğretim üyeliği yapmış biri, şimdi bu üniversitede konuşamıyor."
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