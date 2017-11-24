Samanyolu Haber /Gündem / Görevdeki Başhekimi tutuklatan savcının eşi yeni Başhekim yapıldı /24 Kasım 2017 12:59

Görevdeki Başhekimi tutuklatan savcının eşi yeni Başhekim yapıldı

Hizmet hareketine yakın olduğu iddiasıyla bir süre tutuklu kalan ve görevinden uzaklaştırılan Bakırköy Cezaevi hekimi Alp Çetiner’in yerine, soruşturmayı yürüten savcının eşi getirildi.

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Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar’ın haberine göre, hukuksuz tutuklamalar çerçevesinde cezaevine konan ve geçen aylarda tahliye edilen Bakırköy Cezaevi hekimi Alp Çetiner’le ilgili soruşturmayı yürüten dönemin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner’in doktor olan eşi Nermin Aydıner’in, yaklaşık bir ay önce Çetiner’in yerine atandığı ortaya çıktı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) avukatı Meriç Eyüboğlu, bu olayın hukukun kâğıt üzerinde kaldığını gösteren çarpıcı bir örnek olduğunu söyleyerek, “Soruşturma savcısı sizi (terör örgütü) ile ilişkilendirecek, hakkınızda tutuklama kararı çıkacak. Sizden boşalan koltuğa eşi oturacak. İşte yeni Türkiye” dedi.

Ömer Faruk Aydıner, geçen günlerde vekâleten yürüttüğü Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevine asaleten atanmıştı.
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