KİT'ler de Erdoğan'a bağlandı

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT), çalışma ve yönetim kurulları sisteminde değişiklik yapıldı.





Artık Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önereceği kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilecek.





BAKANIN TALEBİ, BAKANLAR KURULU'NDA MÜZAKERE EDİLİYORDU

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, KİT’lerin sermayesinin ilgili bakanlık talebiyle kurul tarafından tespit edilmesi uygulamasından vazgeçildi.





Sermaye teşekkülüne dair tespiti ve Cumhurbaşkanlığı’na onaylanmak üzere sevkini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak.

Her türlü karar ve yönetim kurulu seçimi de Erdoğan’ın uhdesinde olacak.





O YETKİ DE ERDOĞAN'A GEÇTİ



KİT’lerin yurt dışında şirket kurmaları ve kurulu şirketlere katılmalarındaki yetkinin kullanımında da değişikliğe gidildi.





Değişikliğe göre, daha önce Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan bu yetki Cumhurbaşkanına geçti. Kararların hazırlanması ve sevki görevi de yine Berat Albayrak’ın oldu.





Artık KİT yönetim kurullarında sadece bakanların önerdiği isimler görev alacak.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ı Hazine'nin başına getirmişti. Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Çaykur, BOTAŞ, PTT ve kamu bankaları gibi çok sayıda devlet kuruluşunun devredildiği Türkiye Varlık Fonu’nun da bütün yetkiler iki ismin elinde bulunuyor.

VARLIK FONU'NDA DA YETKİ ERDOĞAN VE DAMADINDA





Genelgeyle, kuruldaki iki üyenin KİT genel müdür yardımcılarından seçilmesi yerine “Dört üye için ilgili bakan, bir üye için Hazine ve Maliye Bakanı teklifte bulunur” hükmü getirildi.





Nihai kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.





Erdoğan ve Albayrak; Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Çaykur, BOTAŞ, PTT ve kamu bankaları gibi çok sayıda devlet kuruluşunun devredildiği Türkiye Varlık Fonu’nun da bütün yetkileri elinde bulunduruyor.