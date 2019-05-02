Almanya'nın Hamburg şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Alışveriş merkezinin asma katına giren araç son anda durdu.





YOLCU KOLTUĞUNDAN DİREKSİYONA GEÇMEYE ÇALIŞTI







Şehrin en kalabalık alışveriş merkezi Galeria Kaufhof’un açık otoparkında 85 yaşındaki bir adam park halindeki otomobiline şoför kapısının yandaki araba sebebiyle yeteri kadar açılmaması üzerine yolcu koltuğunun olduğu taraftan binmek istedi.





Otomobilin daldığı AVM'de maddi hasar meydana geldi. Görünmez kazada yaralanan olmadı.





Direksiyon başına geçmek için dizlerinin üzerinde araca giren adam yanlışlıkla gaza basınca otomobil bir anda hareketlendi.





Panikleyen adam araca müdahale edemeyince lüks otomobil bir anda AVM’nin içine girdi. Hızla AVM içindeki asma kata ilerleyen araç bariyerlere çarparak durabildi.

Çok katlı AVM’nin üst katından düşmeye ramak kala duran aracın sahibi güçlükle araçtan çıkarıldı. Emekli olduğu tahmin edilen adamın sadece kolunun yaralandığı aktarıldı.





Polis sözcüsü Timo Zill, “Bu kaza tamamen talihsizlik. Fakat bir facia yaşanmaması mucize” dedi.



