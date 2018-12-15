Samanyolu Haber /Gündem / ‘Varlık Fonu borçlanma fonuna döndü’ /15 Aralık 2018 10:18

‘Varlık Fonu borçlanma fonuna döndü’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu’ya göre PTT hisse devri Fon’un yurt dışından 1 milyar dolar borç alma hazırlığının bir parçası.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, PTT'nin Hazine'ye ait hisselerin devrinin, Türkiye Varlık Fonu'nun uluslararası sermaye çevrelerinden 1 milyar dolar borç alması hazırlığının bir aşaması olduğunu söyledi. Erdoğdu, “Türkiye Varlık Fonu'nu borçlanma fonuna çevirdiler. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir ülkesinde yok” dedi. Erdoğdu, yüklü borçlanma peşine düşen Türkiye Varlık Fonu'nun paralel bir Hazine gibi davranmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

“Son giriştikleri hamle ile alacakları borcu Türk Telekom'a (TT) yastık yapmak için kullanmak istiyorlar. TT, Hariri Ailesi'ne devredildiğinde öz sermayesi 7.6 milyar TL idi. Öz sermaye yıllar içinde eritildi ve 2016 yılında 3.3 milyar TL düzeyine kadar düştü. Borçların öz sermayeye oranı 2005 yılında yüzde 67.3 iken 2016 yılına gelindiğinde ise yüzde 693.5'e yükseldi. TT'nin yüzde 55 sahibi olan OTAŞ, TT hisselerini rehin göstererek 4.75 milyar dolar borçlandı. Ama Telekom borçlarını ödemek yerine temettü dağıttığı için kredi aldığı bankalar zor duruma girdi. TT, 2018 yılının ilk 9  ayında ise 3.6 milyar TL zarar açıkladı. Ağustos ayında da OTAŞ'ın hisselerinin kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınmasına onay verildi.”

ŞİRKET KURTARACAKLAR

Kredinin vadesi geldiğinde ne olacağını soran Erdoğdu, “Kötü yönetilen, borç batağına itilen TT böyle bir gelir akışı yaratamayacağına göre, borcun geri ödemesini Fon nasıl gerçekleştirecek? Görülüyor ki, Fon'u devletin varlıklarını teminat göstererek borç alıp, bunu da şirket kurtarmada kullanmak istiyorlar” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Varlık Fonu borçlanma fonuna döndü’ Sonraki Haber >>

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:33