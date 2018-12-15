‘Varlık Fonu borçlanma fonuna döndü’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, PTT'nin Hazine'ye ait hisselerin devrinin, Türkiye Varlık Fonu'nun uluslararası sermaye çevrelerinden 1 milyar dolar borç alması hazırlığının bir aşaması olduğunu söyledi. Erdoğdu, “Türkiye Varlık Fonu'nu borçlanma fonuna çevirdiler. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir ülkesinde yok” dedi. Erdoğdu, yüklü borçlanma peşine düşen Türkiye Varlık Fonu'nun paralel bir Hazine gibi davranmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:





“Son giriştikleri hamle ile alacakları borcu Türk Telekom'a (TT) yastık yapmak için kullanmak istiyorlar. TT, Hariri Ailesi'ne devredildiğinde öz sermayesi 7.6 milyar TL idi. Öz sermaye yıllar içinde eritildi ve 2016 yılında 3.3 milyar TL düzeyine kadar düştü. Borçların öz sermayeye oranı 2005 yılında yüzde 67.3 iken 2016 yılına gelindiğinde ise yüzde 693.5'e yükseldi. TT'nin yüzde 55 sahibi olan OTAŞ, TT hisselerini rehin göstererek 4.75 milyar dolar borçlandı. Ama Telekom borçlarını ödemek yerine temettü dağıttığı için kredi aldığı bankalar zor duruma girdi. TT, 2018 yılının ilk 9 ayında ise 3.6 milyar TL zarar açıkladı. Ağustos ayında da OTAŞ'ın hisselerinin kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınmasına onay verildi.”





ŞİRKET KURTARACAKLAR





Kredinin vadesi geldiğinde ne olacağını soran Erdoğdu, “Kötü yönetilen, borç batağına itilen TT böyle bir gelir akışı yaratamayacağına göre, borcun geri ödemesini Fon nasıl gerçekleştirecek? Görülüyor ki, Fon'u devletin varlıklarını teminat göstererek borç alıp, bunu da şirket kurtarmada kullanmak istiyorlar” dedi.