Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin MEB'ine bağlı okulundaki taciz skandalı meclis gündeminde /21 Şubat 2019 22:26

Türkiye'nin MEB'ine bağlı okulundaki taciz skandalı meclis gündeminde

Kırgızistan'daki , Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilköğretim okulunda okul müdürü tarafından öğrencilere tacizde bulunduğu iddiası Kırgızıstan Meclisinde de gündeme geldi. Skandal iddiaları Türkiye Büyükelçiliği tarafından doğrulanırken tacizci müdür apar topar Türkiye'ye gönderildi

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Kırgızistan’ın en önemli ve tirajlı haber gazetesi olan Veçerniy Bişkek’te çıkan habere göre, Kırgızistan’da iktidar partisi milletvekili İrina Karamuşkina Kırgız parlamentosunda başkent Bişkek’te Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim müdürünün öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

Okul velilerinin kendisine başvurduğunu söyleyen milletvekili İrina Karamuşkina parlamentoda yaptığı açıklamada: ‘’Manas Üniversitesi arazisi içindeki kampüste bulunan okul inşaat izni alınmadan yapılmış. 20 yıldır faaliyet gösteren okul lisanssız bir şekilde faaliyet gösteriyor.’’ dedi.
İrina Karaşkina, okul velilerinin aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığına da başvurduklarını, ancak bakanlığın bahsi konu okulla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söylediklerini belirtti. Okul müdürü Ömer Aydın’ı birilerinin koruyup kolladığını ifade eden Karamuşkina, velilerin yaşanan olaydan dolayı çok öfkeli olduklarını, ayrıca müdür Ömer Aydın’ın yaşanan olaylar sebebiyle öğretmen ve velileri şikâyetçi olmamaları için korkutup sindirdiğini, bu sebeple çocuklarının okuldan atılmasından korkan velilerin hadiseyi elçiliğe gidip şikâyette bulunamadıklarını söyledi.



Kırgızistan’ın iktidar partisi Milletvekili İrina Karamuşkina, MEB okulunda öğrencilerin müdür Ömer Aydın'ın tacizine maruz kaldığını ve skandalın örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi.

Olayın, çocuklardan birinin okula gitmek istememesi ve okuldan korktuğunu söylemesi üzerine velisi tarafından psikoloğa götürülmesi sonucu ortaya çıktığını söyleyen Milletvekili İrina Karamuşkina, “Okul müdürü Ömer Aydın çocukları kendi odasına çağırarak önce kendi pantolonunu sonra çocukların pantolonlarını çıkartmış ve tacizde bulunarak çocukların fotoğraflarını çekmiş. Daha sonraları kırsal alana da çocukları götürerek aynı şekilde çocuklara tacizde bulunmuş. 9 yaşında olan öğrencilerden birisi olayı anne-babasına anlattığı için Aydın tarafından okuldan atılmış. Bu olayın akabinde çocuğun anne ve babası Bişkek şehrindeki Leninski bölge polisini giderek şikâyetçi olmuşlar. Olayı soruşturmak için okula anne ve baba ile gelen polis okul yönetimi tarafından okula alınmamışlar. Şu anda olay Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Komitesi tarafından soruşturma aşamasında. Ailenin üzerinde çok ciddi bir baskı var. Okul yönetimi aileye davasını geri çekmesi karşılığında para teklifinde bulunmuş. Veliler bir komisyon kurulmasını ve okulun tüm faaliyetlerinin araştırılmasını ve kontrol edilmesini istiyorlar.“ dedi.

Haberi yapan Veçerniy Bişkek gazetesi olayı araştırmak ve bilgi almak için ilgili kurum olan Ulusal Güvenlik Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçti. İlgili devlet kurumları iddiaları araştırdıkların, şu aşamada bilgi veremeyeceklerini ancak olayın açıklığa kavuşturulmasından sonra bilgi verebileceklerini belirttiler.



Türkiye Büyükelçiliği tarafından doğrulanırken tacizci müdürü Ömer Aydın apar topar Türkiye'ye gönderildi 


Skandalla ilgili Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden acele bir basın açıklaması yaptı.

Taciz olayının doğrulandığı Türkçe, Kırgızca ve Rusça açıklama şöyle:

“Bişkek’te bulunan Türk İlkokulu ile ilgili basında ve sosyal medyada yeralan bazı iddialara ilişkin

T.C. Bişkek Büyükelçiliği Basın Açıklaması

21 Şubat 2019Bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialar nedeniyle konu ivedilikle incelenmeye başlanmış, okul müdürü ve yardımcıları görevden uzaklaştırılmış, yeni bir geçici yönetim atanmıştır.Türkiye’den gelecek müfettişler aracılığıyla gerekli teftiş de yapılacaktır.Ayrıca, konu hakkında Kırgız makamlarıyla yakın bir işbirliği sürdürülmekte, gerekli tüm bilgi, belge ve destek sağlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

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