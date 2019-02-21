Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev hükümeti feshetti

Nazarbayev daha önce gerekli ekonomik büyümenin sağlanamadığı gerekçesiyle hükümetin istifasını istemişti.





Kazak devlet başkanı yaptığı açıklamada, “Bugün ülkemiz için önemli bir karar alıyorum. Daha önceki yıllarda ekonomik durum sabitti ve bu kesinlikle olumlu bir şeydi. Ancak bugün bu durum ülkemiz için yeterli değil” diye konuştu.





Nazarbayev geçtiğimiz günlerde hükümeti çok sert eleştiren açıklamalar yapmış ve “Sizler hükümet ve bakanlar değil, sadece korkaklarsınız” ifadelerini kullanmıştı.





Kazakistan’da 2017 yılında, 1991’den itibaren devam eden başkanlık sistemine son verilmiş ve Nazarbayev bazı yetkilerini parlamento ile hükümete devretmeyi kabul etmişti.