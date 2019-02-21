Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev hükümeti feshetti /21 Şubat 2019 21:29

Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev hükümeti feshetti

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, ülkede yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle hükümeti feshettiğini açıkladı.

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Nazarbayev daha önce gerekli ekonomik büyümenin sağlanamadığı gerekçesiyle hükümetin istifasını istemişti.

Kazak devlet başkanı yaptığı açıklamada, “Bugün ülkemiz için önemli bir karar alıyorum. Daha önceki yıllarda ekonomik durum sabitti ve bu kesinlikle olumlu bir şeydi. Ancak bugün bu durum ülkemiz için yeterli değil” diye konuştu.

Nazarbayev geçtiğimiz günlerde hükümeti çok sert eleştiren açıklamalar yapmış ve “Sizler hükümet ve bakanlar değil, sadece korkaklarsınız” ifadelerini kullanmıştı.

Kazakistan’da 2017 yılında, 1991’den itibaren devam eden başkanlık sistemine son verilmiş ve Nazarbayev bazı yetkilerini parlamento ile hükümete devretmeyi kabul etmişti.
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