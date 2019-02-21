Kırgızistan'da MEB Okulu'nda taciz iddiası: Müdür Türkiye'ye kaçtı, ülke çalkalanıyor

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve 1996'dan beri faaliyette olan Bişkek Türk İlk Öğretim Okulu son yılların en büyük taciz ve tecavüz girişimi iddiasıyla konuşuluyor.

İddiaların odağındaki isim olan Müdür Ömer Aydın







Kırgız medyasına yansıyan haberlere göre Okul Müdürü Ömer Aydın'ın bir süredir okulda öğrenim gören çocuklara tacizde bulunduğuna dair iddialar duyuldu ancak bu kanıtlanamadı.





BİR VELİ TECAVÜZ GİRİŞİMİ YAŞANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ





Kırgız Vesti.gk sitesinde yer alan habere göre bir buçuk yıl önce okula müdür olarak atanan Ömer Aydın'ın okula gelişiyle birlikte bazı gariplikler yaşanmaya başlandı.





Çocuklardan birinin velisinden alınan bilgiye göre geçtiğimiz yıl bir kadın, okulda okuyan iki torununun müdür tarafından cinsel taciz girişimine maruz kaldığını anlattı ancak bu olayı kanıtlayamadı. Kadının iddiası bu yüzden havada kalırken olay büyümeden kapandı. Son olayda ise 9 yaşındaki bir erkek çocuğun annesi olan J.K, oğlunun iki kez cinsel tacize uğradığını, son olarak okul müdürünün tecavüz girişiminde bulunduğu çocuğun kaçmayı başardığını ve durumu kendilerine anlattığını öne sürdü.





'ÇOCUK UYUYAMIYOR, YEMEK YİYEMİYOR, ERKEKLERDEN KORKUYOR'





J.K isimli kadın verdiği beyanatta ''olay soruşturma aşamasında olduğu için fazlaca detay veremiyorum, ancak şunu söyleyebilirim ki çocuk çok korkmuştu, olaydan sonra uyuyamıyor ve yemek yiyemiyor. Zaten psikologlar gözetiminde. Şu an erkek akrabalarından dahi korkuyor ve okula dönmeyi asla istemiyor. Şu an konu Leninsky bölge polisinde ve soruşturma makamlarında.'' dedi





TÜRK BÜYÜKELÇİSİ DANIŞMANININ YAKINI OLDUĞU İÇİN KORUNDU





Kadın bu noktada başka bir ayrıntıyı daha anlattı:





''Tacizci Ömer Aydın, Kırgızistan'da bulunan Türk Büyükelçiliği tarafından korunuyor. Büyükelçi'nin danışmanlarından birinin Ömer Aydın'ın hemşehrisi olduğu biliniyor. Türk Büyükelçiliği bize gelip olayı kapatmamız için para teklifinde bulundu ama reddettik. Çocuğum da belge eksik gerekçesiyle okuldan atıldı, biz de bundan dolayı dava açacağız.''





Okulda 200'den fazla Kırgız öğrencinin eğitim gördüğü belirtiliyor.





AİLELER KORKUYOR





Velinin ifadesine göre diğer aileler bilgi vermekten ve şikayet etmekten korkuyor:





''Birçok öğrenci velisi müdürü şikayet etmekten korkuyor. Çocuklarının okuldan atılmasından veya Türkiye'ye giriş yasağı almalarından çekiniyorlar. Eski müdürden memnunduk, şu anki öğretmenlerden de şikayetimiz yok. Ancak her şey Aydın'ın buraya gelmesiyle başladı. ''





'OKUL ZATEN KAÇAK, MİLLİ EĞİTİM'İN HABERİ YOK'





Bu arada kadının şikayetiyle başka bir gerçek daha ortaya çıktı. Okulun bu kısmının kaçak olarak işletildiği öne sürüldü:





''Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunduk ama okulla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığı ortaya çıktı. Okul Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir izin almamış, hatta ülkeler arasında böyle bir anlaşma dahi yokmuş. Bişkek Belediye Meclisi de herhangi bir izin vermediklerini açıkladı. Okulun 1995'ten beri iki hektarlık alan üzerinde kurulu olduğu biliniyor. Okulda bir lise ve çocuk yuvası da faaliyette, şüpheli okul müdürünün IŞİD yanlısı görüşleri vardı, kadınların kıyafetleriyle ilgili sözlerine ve bu görüşlerine şahit olan çok insan var''





'BÜYÜKELÇİ GELİP ÖZÜR DİLEDİ, OKUL MÜDÜRÜ ŞU AN KAÇTI'





J.K isimli kadın kendisinin de müdür tarafından saldırıya uğradığını öne sürüyor:





''Bana herkesin içinde vurdu ve polise şikayette bulundu. Olayın ardından Türk Büyükelçisi (Cengiz Kamil Fırat) benimle buluştu ve bu olayın tekrar olmayacağına dair teminat verdi. Ben de hem çocuğum hem de kendim için kendilerinden resmi bir özür beyanı istedim. Neticede küçük düşürülmüştüm. Ancak bu gerçekleşmedi. Bugünse şahsın ülkeden kaçtığını öğrendim''





ŞU AN OKULUN SİTESİNE ERİŞİM YOK







Samanyolu Haber'in haberine göre kaçak olduğu ortaya çıkan okulun internet sitesine girildiğinde( btio.meb.k12.tr/ ) şu an ulaşılamıyor görünüyor. Ancak gerek okul müdürü Ömer Aydın'la ilgili gerekse Türkiye'den gelen heyetlerin paylaşımlarında okulla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldığı görülüyor.





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