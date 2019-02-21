Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti /21 Şubat 2019 23:13

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

Zenit Fenerbahçe maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu heyecanı devam etti. Kadıköy'de 1-0'lık galibiyetin rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda 3-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı ve temsilcimizin Avrupa serüveni sona erdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit'e deplasmanda 3-1 yenildi. 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler bu skorla turnuvaya veda etti. Ozdoev'in 4. dakikadaki golüyle öne geçen Ruslar, 37'de Sardar Azmoun ile farkı ikiye çıkardı. Mehmet Topal'ın 43. dakikadaki muhteşem füzesiyle skoru 2-1 yaptı. 76. dakikada golün sahibi Mehmet Topal'ın kritik hatasında Azmoun tekrar fileleri buldu. Avrupa'ya veda eden Ersun Yanal'ın ekibi, ligdeki Beşiktaş maçına hazırlanacak.
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