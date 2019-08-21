Samanyolu Haber /Gündem / Bakandan skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun /21 Ağustos 2019 11:42

Bakandan skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarında THK uçaklarının neden kullanılmadığı sorusuna “3 tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor, 3 tanesi de yağ akıtıyor. Binmek isteyenler buyursunlar uçsunlar" yanıtını verdi.

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Tarım Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarının söndürülmesinde THK uçaklarının neden kullanılmadığı sorusuna, "Biz burada bir ağaç daha az yansın diye mücadele ediyoruz. Ama insan hayatı da bizim için önemli. Biz dışarıdan kiralama yaptığımız zaman orman personelini bu uçakların içerisinde görevlendiriyoruz. Orman personelimiz bu hava araçlarının içerisine emniyetli bulmadıkları için binmek istemiyor. Bu uçakları bu kadar savunanlar varsa uçaklar Ankara'da apronda duruyor. 3 tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor 3 tanesi de yağ akıtıyor. Binmek isteyenler buyursunlar uçsunlar" dedi.

"Uçaklar yüksek maliyet nedeniyle kiralanmıyor"

Öte yandan CHP İzmir Milletvekil Atilla Sertel "uçaklar arızalı" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. THK yetkililerinin uçaklarda arıza bulunmadığını söylediğini aktaran Sertel, uçakların "maliyetleri yüksek olduğu" gerekçesiyle kiralanmadığını ifade etti.
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