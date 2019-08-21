AKP’de ‘kayyım’ endişesi

HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyım atanmasının yansımaları AKP içinde de değerlendiriliyor. Partide bu kararın yerinde ve kamu vicdanına uygun olduğu yönünde açıklamalar yapılsa da 31 Mart seçimleri öncesinde de tartışma ve eleştiri konusu olan kayyım uygulamasının devam ettirilmesinin olumlu ve olumsuz etkileri kestirilmeye çalışılıyor.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart öncesinde “Seçilseler de görevden alırız” açıklamalarına karşın yerel seçim sonrasında gündeme getirdiği ‘Türkiye İttifakı’ söylemiyle kayyım uygulamasına yeniden başvurulmayabileceği beklentisi dile getiriliyordu. AKP’den resmi olarak yapılan açıklamalarda “Kayyım atanmasının hukuki ve kamu vicdanına uygun” olduğu söylense de parti içinde gayri resmi olarak farklı görüşler de dile getiriliyor. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasının seçmende olumsuz etki yaptığı, kayyımların HDP’li belediye başkanlarına göre çok daha iyi hizmet getirdiği söylense de bunun parti lehine oya dönüşmediği eleştirilerini gündeme getiren bazı AKP’liler, terör örgütüyle bağlantıları nedeniyle kayyım atanmasında haklılık payı olsa bile bunun halka iyi anlatılması gerektiğini belirtiyor. Belediye başkanlarıyla ilgili devletin elinde bazı istihbarat bilgilerinin olabileceğini, hukuki olarak görevden almanın bir çerçeveye oturtulabileceğini ancak halkın psikolojisinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden partililer, şu görüşleri dile getiriyor:





“Büyükşehirlerde seçilmemiş kişilerden oluşan komisyonlar var. Bölgede bu komisyonlar terör örgütünün belirlediği kişiler arasından oluşturuluyor. Tüm kararları bu elemanlar belirliyor. Devletin istihbarat birimlerinin kendi raporlarıyla bunları bilmesi yetmiyor. Hukuki olarak bunlar yetebilir, terörist cenazesine katılım ya da benzeri eylemler yeterli görülebilir. Ancak ortada yapılmış bir de seçim ve demokrasi var. Asıl halkın bunu görmesi gerekiyor, halkın ikna edilmesi lazım. Halkın psikolojisinin gözardı edilmesi hem partiye hem bölge siyasetine zarar verir.”

Kayyım uygulamasına 3 büyükşehirle yeniden başlanmasının parasal kaynak açısından önemli olduğuna dikkat çekilirken, “Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir oldukları için bütçesi diğer belediyelere göre çok fazla. İlk olarak bu belediyelere kayyım atanarak belediyelerin bütçeleri kontrol altına alınmak isteniyor” görüşü dile getiriliyor.