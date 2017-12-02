Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Salı'ya kadar süre otur düşün!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sarraf'a devletin sırlarını kim teslim etti?





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





Bu nasıl bir ticaret_ Böyle bir ticareti ben bilmiyorum. Bu ticareti ancak üç kağıtçılar bilir. Normal tüccar nereden bilecek bunu? Herkes var. Herkes şu veya bu şekilde bir ticaret yapıyor. En azından fırından bir ekmek alıyor. Ama böyle bir hokkabazlığı hiç görmedik. 'Efendim bu bir ticarettir'. Çık bunu millete bir anlat. Nasıl bir ticaret bu. 15 milyon bir tarafta 1 sterlin yani 5 lira bir tarafta.





Rahat uyuyamıyor ben biliyorum. Ben söylüyorum: Doktoru bulundur yanında. Doktoru olacak yanında.





Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlere hiçbir sözüm yok. Onlar gittiler oylarını kullandılar. Benim sözüm onların temiz oylarının bu kadar kirletilmesine.





Şunu herkes bilsin: Ben hayatta kaldığım sürece kul hakkını, bütün yetimlerin hakkına sahip çıkacağım.





Ben Bilal'e anlattığın gibi soruyorum. Zarrab'a bu bilgileri kim verdi? Dün hayırseverdi bugün casus oldu. Hangi parayla satın aldın. Salı'ya kadar kendisine izin veriyorum. Otur düşün Bakanlar Kurulunu topla. Binali miydi Milyon Ali'miydi? Onun da çocukları var, başka dümenler çeviriyor. Bu Sarraf nasıl olur da Türkiye Cumhuriyetinin sırlarını aldı. Kim verdi?