Samanyolu Haber /Gündem / 'Anketlerde AKP’nin oyu yüzde 38 olarak görünüyor' /02 Aralık 2017 17:30

'Anketlerde AKP’nin oyu yüzde 38 olarak görünüyor'

Yeniçağ’ın Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, anketlerde AKP’nin oyunun yüzde 38 olarak göründüğünü öne sürdü.

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’30 milyar doların hesabı!..’ başlıklı bugünkü yazısında Takan, şöyle yazdı: “Anketlerde AKP’nin oyu yüzde 38’in üstüne çıkmıyor. Aşağıya doğru gidiş var. Bu iniş devam edecek, 2019 yılında daha aşağılara inecek. Tabela partisi MHP’yi yüzde 38’in üzerine koyduğunuz zaman bir şey değişmeyecek.”

Siyasi partiler dışında ‘uluslararası şirketler, istihbarat örgütleri ve büyük bankalar’ın da anket yaptırdığını belirten Takan, “Ellerindeki veriler, iktidar borazanlarının üfledikleri ile hiç örtüşmüyor. Bir sürü yanlışı topladığınızda önümüze acı bir fatura çıkıyor. 2019, kimse için rahat değil” diye yazdı.
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