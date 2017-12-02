Samanyolu Haber /Gündem / Kanserden tansiyon ilacına kadar çifte zam /02 Aralık 2017 17:55

Kanserden tansiyon ilacına kadar çifte zam

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Tokel, “Kanser hastalarının kullandıklarından tansiyon ilacına, antibiyotikten aşılara 915 kalem ilaca zam gelecek” dedi

SHABER3.COM

Dolar ve avrodaki artış ilaç fiyatlarına çifte zam olarak yansıyacak. İlk zam iki hafta içerisinde kanser ilacından tansiyon ilacına kadar 915 kalemde gerçekleşecek. Zammın ufukta görünmesi ile birlikte eczanelerde ilaç sıkıntısı başladı. Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, “Kanser hastalarının kullandığı mamalardan tansiyon ilacına, antibiyotikten aşılara 915 kalem ilaca zam gelecek” dedi.

İlaca çifte zam

19 Aralık’ta yapılacak zammın ara zam olduğunu, Şubat ayında bir zam daha geleceğini kaydeden Tokel şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı döviz kuru ile ilgili yılda bir defa artış yapar. Kur artışı Şubat ayında yapılacak. Bu zam ‘firmaların zam isteme’ talebi doğrultusunda yapılan ara zam. İlaçlara göre değişkenlik gösteren bir zam bu. Bizim fiyatlarımız yurt dışına endeksli olduğundan kaynak ülkede fiyat artıyorsa bizde de artıyor. Beş ülke içerisinde en ucuz ülkeyi referans alan bir uygulamamız var. Referans ülkede fiyat artışı olduğunda firmalar Türkiye’de de zam istiyor. Bakanlık incelemesi sonrasında zam yapılma kararı alındı. Şu anda ilaçta döviz kuru 2.32 aslında, avro 4.60’ı gördü. 1.98 olan avro kuru 2.32’ye taşınmıştı, yüzde 19 zam yapılmıştı. Yine öyle bir zam bekliyoruz. Şubat ayında tekrar genel bir artış olacak.”

Zam gelecek ilaçlar yok

İlaca zam kararının stokçuları harekete geçirdiğini belirten Tokel, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 19 Aralık’tan itibaren ilaçlara zam uygulanacağını bildirdi. 962 ilaçta fiyat düşüşü beklenirken, 915 kalem ilaçta ise zam bekleniyor. Zam yapılacağının belli olmasından sonra eczanelerde ilaç sıkıntısı başladı. Zam gelecek ilaçlar eczanelerde ve ecza depolarında bulunmuyor. Fiyatı düşecek ürünlerse tabii ki kolaylıkla bulunabiliyor” diye konuştu.

Antidepresan satışı 9 yılda yüzde 68 arttı

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’ndan, antidepresan ve antipsikotik ilaçların 2007-2015 yılları arasında satışına ilişkin Bilgi Edinme sistemi üzerinden aldığı bilgileri açıkladı. Emir, antidepresan ve antipsikotik ilaçların 2007 yılında 35 milyon 128 bin 551 kutu satılırken, 2015 yılında 23 milyon 907 bin 449 kutu artarak 59 milyon 36 bine çıktığını; bunun yüzde 68 oranında artış anlamına geldiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanserden tansiyon ilacına kadar çifte zam Sonraki Haber >>

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

Kuzu'nun beyni yandı: Acaba Zarrab başından beri ABD ajanı mıydı?

Kuzu'nun beyni yandı: Acaba Zarrab başından beri ABD ajanı mıydı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:06