Kanserden tansiyon ilacına kadar çifte zam

Dolar ve avrodaki artış ilaç fiyatlarına çifte zam olarak yansıyacak. İlk zam iki hafta içerisinde kanser ilacından tansiyon ilacına kadar 915 kalemde gerçekleşecek. Zammın ufukta görünmesi ile birlikte eczanelerde ilaç sıkıntısı başladı. Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, “Kanser hastalarının kullandığı mamalardan tansiyon ilacına, antibiyotikten aşılara 915 kalem ilaca zam gelecek” dedi.







İlaca çifte zam







19 Aralık’ta yapılacak zammın ara zam olduğunu, Şubat ayında bir zam daha geleceğini kaydeden Tokel şunları söyledi:





“Sağlık Bakanlığı döviz kuru ile ilgili yılda bir defa artış yapar. Kur artışı Şubat ayında yapılacak. Bu zam ‘firmaların zam isteme’ talebi doğrultusunda yapılan ara zam. İlaçlara göre değişkenlik gösteren bir zam bu. Bizim fiyatlarımız yurt dışına endeksli olduğundan kaynak ülkede fiyat artıyorsa bizde de artıyor. Beş ülke içerisinde en ucuz ülkeyi referans alan bir uygulamamız var. Referans ülkede fiyat artışı olduğunda firmalar Türkiye’de de zam istiyor. Bakanlık incelemesi sonrasında zam yapılma kararı alındı. Şu anda ilaçta döviz kuru 2.32 aslında, avro 4.60’ı gördü. 1.98 olan avro kuru 2.32’ye taşınmıştı, yüzde 19 zam yapılmıştı. Yine öyle bir zam bekliyoruz. Şubat ayında tekrar genel bir artış olacak.”





Zam gelecek ilaçlar yok





İlaca zam kararının stokçuları harekete geçirdiğini belirten Tokel, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 19 Aralık’tan itibaren ilaçlara zam uygulanacağını bildirdi. 962 ilaçta fiyat düşüşü beklenirken, 915 kalem ilaçta ise zam bekleniyor. Zam yapılacağının belli olmasından sonra eczanelerde ilaç sıkıntısı başladı. Zam gelecek ilaçlar eczanelerde ve ecza depolarında bulunmuyor. Fiyatı düşecek ürünlerse tabii ki kolaylıkla bulunabiliyor” diye konuştu.





Antidepresan satışı 9 yılda yüzde 68 arttı







CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’ndan, antidepresan ve antipsikotik ilaçların 2007-2015 yılları arasında satışına ilişkin Bilgi Edinme sistemi üzerinden aldığı bilgileri açıkladı. Emir, antidepresan ve antipsikotik ilaçların 2007 yılında 35 milyon 128 bin 551 kutu satılırken, 2015 yılında 23 milyon 907 bin 449 kutu artarak 59 milyon 36 bine çıktığını; bunun yüzde 68 oranında artış anlamına geldiğini söyledi.