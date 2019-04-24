Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi için karar çıktı /24 Nisan 2019 00:05

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi için karar çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı asker cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sonrası linç girişimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı asker cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çubuk'taki asker cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti.

Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltına alınmıştı. 

Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman Sarıgün hakkında da ek gözaltı süresi verilmişti.
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