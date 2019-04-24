Samanyolu Haber /Spor / Final Four biletini alan ilk takım Real Madrid oldu /24 Nisan 2019 00:18

Final Four biletini alan ilk takım Real Madrid oldu

THY EuroLeague play-off üçüncü maçında Panathinaikos sahasında Real Madrid’i konuk etti. İspanyol ekip maçı 89-82 kazanarak Final Four biletini alan ilk takım oldu.

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Mücadele başından sonuna kadar dengede ilerledi, iki takım da oyunun kontrolünü tam anlamıyla eline geçiremedi. Skordaki üstünlük sık sık küçük farklarla el değiştirirken, devre 41-36 Panathinaikos lehine sona erdi.

Soyunma odasından dönüşte görüntü değişmedi. 35.dakika 68-70 geçilirken, son 2 dakikada Campazzo ve Randolph ikilisi ile dış atışlarda isabet bulan Madrid ekibi farkı 5-7 sayı bandına çekti ve rakibine geri dönüş şansı vermeden 82-89'luk galibiyetle adını Final Four'a yazdıran ilk takım oldu.
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