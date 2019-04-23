Samanyolu Haber /Ekonomi / Çiftçinin icra takibi yüzde 195 arttı /23 Nisan 2019 23:52

Çiftçinin icra takibi yüzde 195 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, şubat itibarıyla çiftçilerin kredi borcu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 104 milyar 285 milyon TL’ye ulaştı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, Şubat itibarıyla çiftçilerin kredi borcu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 104 milyar 285 milyon TL’ye ulaştı. 

Aynı dönem aralığında ödenemediği için icra takibine konu olan tarımsal kredi miktarı da yüzde 61 yükselerek 4 milyar lirayı aştı.

ÇİFTÇİNİN BORCU 104 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

BDDK verilerine göre, kullanılan tarımsal kredi miktarı son 5 yıl içinde yüzde 114,5 artarken, aynı dönemde hakkında icra takibi başlatılan krediler de son 5 yıl içinde yüzde 195 yükseldi.
 
Cumhuriyet’tin haberine göre, 2004’ten bu yana değerlendirildiğinde, 2004’te bankalara 5 milyar 279  milyon lira borcu olan çiftçilerin bu borcunun yeni yıldan sonra Şubat itibarıyla 104 milyar lirayı aştığı görülüyor. 

Bu durum, üreticinin kredi borcunun da icraya düşen kredilerinin de her ay yeni bir rekor kırması anlamına geliyor. Kredi başvurularının artmasının sebeplerinden biri, son bir yılda yüzde 100’ü aşan girdi maliyetlerinin karşılanamaması. 

DESTEKLER VAKTİNDE ÖDENMİYOR

Hükümetin verdiği tarımsal destekler de hem yetersiz bulunuyor hem de zamanında ödenmediği için şikâyetlere sebep oluyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, “Borca girmekten bıkan, ürününü sürekli maliyetinin altında satmak zorunda kalan ve alım gücü her geçen yıl gerileyen çiftçi, artık tarımdan hızla uzaklaşıyor. Hâlâ ekip biçen çiftçiler tarımsal desteklerde aradıkları refahı bulamayınca da bankaların verdikleri tarımsal kredilere yöneliyorlar.” dedi.
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