KHK Mağduru öğretmen inşaatta çalışırken hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vincin taşıdığı borunun üzerine düşmesi sonucu, asıl mesleği öğretmenlik olan Bünyamin Aydoğan hayatını kaybetti.





Olay, akşam saatlerinde Afşin'e bağlı Anzorey Mahallesi'nde meydana geldi. Adatepe Barajı'nın sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vinçle havaya kaldırılan boru, 39 yaşındaki Bünyamin Aydoğan'ın üzerine düştü. Dev borunun altında kalan Aydoğan hayatını kaybetti.





İlçeye bağlı Tanır Mahallesi'nde öğretmenlik yaparken KHK ile mesleğinden olan Bünyamin Aydoğan'ın ailesini geçindirebilmek için mecburen inşaatlarda çalıştığı ve bu işe de yaklaşık 20 gün önce girdiği belirtildi.





OHAL Bahanesiyle yaklaşık 50 bini öğretmen 120 bin memur işsiz bırakılmıştı.