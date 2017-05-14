Samanyolu Haber /Gündem / KHK Mağduru öğretmen inşaatta çalışırken hayatını kaybetti /14 Mayıs 2017 09:41

KHK Mağduru öğretmen inşaatta çalışırken hayatını kaybetti

Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten ihraç edilen Bünyamin Aydoğan, inşaatta çalışırken iş kazasında hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vincin taşıdığı borunun üzerine düşmesi sonucu, asıl mesleği öğretmenlik olan Bünyamin Aydoğan hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Afşin'e bağlı Anzorey Mahallesi'nde meydana geldi. Adatepe Barajı'nın sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vinçle havaya kaldırılan boru, 39 yaşındaki Bünyamin Aydoğan'ın üzerine düştü. Dev borunun altında kalan Aydoğan hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tanır Mahallesi'nde öğretmenlik yaparken KHK ile mesleğinden olan Bünyamin Aydoğan'ın ailesini geçindirebilmek için mecburen inşaatlarda çalıştığı ve bu işe de yaklaşık 20 gün önce girdiği belirtildi. 

OHAL Bahanesiyle yaklaşık 50 bini öğretmen 120 bin memur işsiz bırakılmıştı.
<< Önceki Haber KHK Mağduru öğretmen inşaatta çalışırken hayatını... Sonraki Haber >>

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:54