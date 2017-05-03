17 KHK hükümsüz

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Kazım Gülezyüz Anayasa'ya göre çıkartılan KHK'ların hükümsüz hale geldiğini söyledi.





İşte Güleçyüz'ün yazısı...





Kanun hükmünde kararname, hükümete icraatını hızlandırma noktasında tanınan bir imkân.

Kanunla tanzim edilmesi gerektiği halde, görülmek istenen işin niteliğine bağlı olarak sür’ate ihtiyaç duyulan hallerde başvurulan bir formül. Ama kararnamenin kalıcılığı, yine Meclis tarafından onaylanıp kanunlaşması şartına bağlı. Bu şart hem olağan hal, hem OHAL KHK’ları için geçerli.





Anayasa m. 121/3’e göre; “Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazete’de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.”





Peki, İçtüzükteki belirleme nasıl?





İçtüzük m. 128’e göre:





“Anayasanın 121. maddesi gereğince çıkarılan ve TBMM’ye sunulan KHK’lar anayasanın ve içtüzüğün kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer KHK’larla kanun tasarı ve tekliflerinden önce, ivedilikle en geç 30 gün içinde görüşülür ve karara bağlanır. Komisyonlarda en geç 20 gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan KHK’lar Meclis Başkanlığınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınır.”





Hukukçulara göre, bu sürede TBMM Genel Kurulunun onayına sunulmayan veya Mecliste reddedilen KHK’lar yürürlükten kalkar.





15 Temmuz’dan beş gün sonra ilan edilen ve 3. üç aylık dilimin ardından bir üç ay daha uzatma ile bir yıla tamamlanacak olan OHAL çerçevesinde çıkarılan, en son 2 adetle toplam sayısı 24’e yükselen KHK’lardan yalnızca 5’inin Meclis onayından geçtiğini ifade etmiştik. Yeni çıkanları saymazsak, 17’sinin, yukarıda aktardığımız kurallar gereği hükümsüz hale gelmiş olması gerekiyor.





Bu KHK’ların hukukî geçerliliği son derece tartışmalı olan içerik ve kapsamları bir yana; yürürlük kazanmaları için anayasa ve içtüzüğün öngördüğü kurallar bunu icab ettiriyor.





Ama kural tanımama, keyfîlik, hukuksuzluk o kadar kanıksanmış ki, bu derece önemli bir konu hiç kimsenin gündeminde değil.