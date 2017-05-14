AKP sıkıştı, Merkez para basacak!

Merkez para basacak





AKP hükümeti sıkıştı Merkez Bankası'na fazla para bastıracak. Ekonomideki durgunluğu başta Kredi Garanti Fonu (KGF) olmak üzere art arda açtığı paketlerle bir türlü önleyemeyen AKP hükümeti Merkez Bankası'na fazladan para bastırmanın yolunu açıyor.





Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin gündeme getirdiği yeni yöntem hayata geçerse, Merkez Bankası taze para basıp bankalara verecek. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Merkez Bankası, likidite için bankaların menkul kıymetlendirilmiş kredilerini satın alabilir. Banka senetleri Merkez Bankası tarafından sisteme likidite enjekte etme aracı olarak kullanılabilir” dedi.





İŞTE O YÖNTEM





Canikli'nin ipucunu verdiği yöntem, Merkez Bankası'nın taze para basarak piyasayı fonlaması anlamına geliyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı kritik fonlama yöntemi şöyle işleyecek:





Bankaların vatandaşa ya da şirketlere açtığı TL ve döviz kredileri menkul kıymete dönüştürülüp belirli bir faiz karşılığında satışa çıkarılacak. Bu sayede krediler bilançolardan çıkacağı için bankalar yeni kredi verme imkanına kavuşacak. Bu menkul kıymetleri satın alması için Merkez Bankası'na zorunlu görev verilirse, Merkez kredinin karşılığını ödeyebilmek için taze para basmak zorunda kalacak. Merkez, basacağı parayı bankalara verecek. Bankalar taze parayı alıp piyasaya bol miktarda yeni kredi açacak. Vade dolduğunda ise Merkez Bankası faiziyle birlikte parasını alıp menkul kıymeti iade edecek. Bu sırada nakit sıkıntısı olmaması için Merkez'den yeni kıymetler alması ve yeni paralar basması istenecek.





Sözcü