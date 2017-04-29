9 aylık OHAL kararnameleri yüzünden 35 kişi intihar etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba'nın 'OHAL Sürecinde Gerçekleşen İntiharlar' başlığıyla hazırladığı raporda, 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'deki 9 aylık süreçte 35 kişinin intihar ettiği belirtildi.





Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, raporda, masum olduğuna inanan insanların bunu kanıtlayabilecekleri hukuk yollarının kapatılmasıyla cezaevlerinden yükselen işkence iddiaları ile intihar vakalarında ciddi bir artış yarattığı ifade edildi.





Bazılarının örgüte bağlılıkları nedeniyle konuşmamak için intihar ettiğinin de iddialar arasında olduğuna dikkat çekilen raporda, herhangi bir çıkarımda veya kesin hükümde bulunulmadan durum tespiti yapıldı.





Rapora göre; Devlet memurluğundan ihraç edilen veya tutuklanan vatandaşlardan ve yakınlarından, tespit edilebilen 35 kişi intihar etti. Bu intihar vakalarının 13’ü evde, 7’si cezaevinde, 1’i nezarethanede, 1’i yurtta, 8’i çalıştığı kurumda, 5’i dışarıda gerçekleşti.





İntihar edenlerden 17’si polis, 4’ü asker, 4’ü öğretmen, 2’si infaz koruma memuru, 1’i rehberlik uzmanı, 1’i kaymakam, 1’i cami imamı, 1’i savcı, 1’i mühendis, 1’i öğrenci, 1’i doktor ve 1’i diş hekimi. İntihar vakalarından bazıları rapora şöyle yansıdı: