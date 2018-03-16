Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan'da da ülkeyi rezil etti! Soruyu beğenmedi, gazeteciyi tersledi /16 Mart 2018 12:28

Kazakistan'da da ülkeyi rezil etti! Soruyu beğenmedi, gazeteciyi tersledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan'da kendisine sorulan soruyu beğenmeyince Kazak basınına mensup muhabire hakaret etti. Soruyu da cevaplamadı

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Çavuşoğlu, Afrin Harekatı ve İsviçre'de hizmet hareketine yakın bir iş adamının kaçırılması girişimiyle ilgili soru soran bir gazeteciye hakaret etti.

Gazeteci, Çavuşoğlu'na şu soruyu yöneltti:

"Üçlü görüşmede Afrin operasyonu gündeme getirildi mi? Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi? İsviçre basınında çıkan haberlere göre 2 Türk diplomatın Nazi Almanyasındaki yöntemlerle birisini kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki resmi açıklamanız nedir? Ve İsviçre bu diplomatların dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyormuş. Bu konuda görüşünüzü öğrenmek isterim."

"Kendinizi bir daha tanıtır mısınız? Nerede çalışırsınız?" sorusu soran Çavuşoğlu, "Yerel gazeteciyim" cevabını aldı. Bakan daha sonra muhabire hakaret ederek şunları söyledi:

"Kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazeteci olarak da bilmiyorum. Sorduğunuz soruyla biraz F...'cü gibi gördüm sizi. F... ağzıyla sorulan sorulara zaten cevap vermem. Afrin konusunda açıklamalarımızı yaptık."

Çavuşoğlu, gazetecinin İsviçre'deki olayı tekrar sorup bunun 'diplomasi skandalı' olduğunu belirtmesinin ardından "F...'cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum" dedi.
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