Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den Sahin Alpay'a ikinci hak ihlali kararı /16 Mart 2018 12:34

AYM'den Sahin Alpay'a ikinci hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay için 2. kez ihlal kararı verdi.

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Anayasa Mahkemesi, daha önce tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan için 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkı ile 'ifade ve basın özgürlüğü' haklarının ihlal edildiğine ilişkin karar vermiş ve gerekçeli karar da 19 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ancak yerel mahkemeler AYM'nin bu kararına uymamıştı.

AİHM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında 20 Mart'ta vereceği karar öncesi AYM'nin AKP ile danışıklı şekilde AİHM kararı çıkmadan hızla ikinci tahliyeyi verdiği belirtiliyor.

Bu kez Alpay'ın serbest bırakılması bekeniyor
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