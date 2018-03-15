Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'de Hizmet mensubunu kaçırma girişimi engellendi /15 Mart 2018 10:08

İsviçre'de Hizmet mensubunu kaçırma girişimi engellendi

İsviçre, Hizmet Hareketi mensubu bir İsviçre vatandaşını kaçırma planları yapan Türk diplomatlar hakkında soruşturma başlattı.

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İsviçre’de Fransızca yayın yapan ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi 24 Heures’ün özel haberine göre, ‘Arcan’ diye anılan vatandaşın eski iş ortağıyla buluşan Türkiye Konsolosluğu’nda çalışan Türk diplomatlar, Arcan’ın yemeğine Gamahidroksibütrat (GHB) atıp bayıltması için iknaya çalıştı. İsviçre istihbaratı, Zürih’in banliyösünde bulunan bir mezarlıkta yapılan görüşmelerin tümünü kayıt altına aldı.

Thomas Knellwolf ve Kurt Pelda imzalı özel haberde, görüntülerden kimliği belirlenen ve 2.Katip olarak görev yapan H.K.Y.’nin, skandal patlak verdikten sonra apar topar Türkiye’ye geri çağırıldığı vurgulandı. Kimliği belirlenen ikinci isim H.M.G. (Hacı Mehmet Gani) ise halen basın ataşesi olarak vazifesine devam ediyor. İkna çalışmalarına katılan üçüncü şahsın ve mezarlıkta giriş çıkışları kontrol görevi verilen iki kişinin kim oldukları henüz henüz bilinmiyor.

İstihbaratın ulaştırdığı görüntüleri inceleyen İsviçre Hükümeti, başsavcılığa soruşturma talimatı verirken, ilgili diplomatların dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türk makamları nezdinde resmi temasta bulundu.

Nazi Almanya’sından bu yana yabancı bir devletin karıştığı bir kaçırma olayıyla ilk defa karşı karşıya kalan İsviçre, kaçırılma tehlikesi geçiren vatandaşına resmi koruma tahsis etti.

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