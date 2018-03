İsviçre'de adam kaçırmaya çalışan Gani'nin muhteşem İngilizcesi

2013 yılında milletvekili Oktay Ekşi, Hacı Mehmet Gani'nin tek kelime yabancı dil bilmeden İsviçre'ye basın ateşesi olarak atanmasını ve astronomik maaşını soru önergesi olarak vermiş, gelen cevabı da Fatih Altaylı o dönem (15.03.2013) köşesinde iki kez yazmıştı. İlk yazıda Altaylı şöyle yazıyordu:

Önce sorulara inanamadım, sonra yanıtlara



''Milletvekili Oktay Ekşi, yazılı soru önergesini verdiğinde açık söylüyorum, ortaya attığı iddiaların bir bölümüne inanmamıştım.

"Yok canım. Palavradır. Bu kadarı da olmaz" diye düşünmüştüm.

Oktay Ekşi'nin iddiaları şöyleydi:

Bern Büyükelçiliği Basın Müşavirliği'ne atanan Hacı Mehmet Gani, İsviçre'de kullanılan Fransızca, İtalyanca ve Almanca dillerinden hiçbirini bilmiyordu.

Gani'nin bildiği söylenilen İngilizce ise çat pat bile değildi. "Nasılsınız"dan öte bir İngilizcesi yoktu.

Herhangi bir yabancı dile hâkim olmayan Hacı Mehmet Gani, buradaki görevi karşılığında 12 bin Amerikan Doları maaş alıyordu.

Ama Gani'nin yabancı dil eksiğini gidermek için 6 bin dolar maaşla kendisine bir tercüman alınmıştı.

Gani'nin eşi Özlem Gani de aynı elçiliğe "din görevlisi" sıfatıyla 8 bin dolar maaşla tayin edilmişti. Din görevlisi olarak atanan Özlem Gani'nin ne imam hatip lisesi, ne de ilahiyat fakültesi diploması vardı.

Oktay Ekşi işte bu iddiaları soru önergesi yapınca gördüm ve "Daha neler canım" dedim kendi kendime.

Dil bilmeyen biri böyle bir göreve atanmazdı.

Avrupa Birliği başkentlerinde görev yapan büyükelçilerimiz 6 bin Euro, yani 8 bin dolar civarında maaş alırken basın müşavirine 12 bin dolar, tercümanına 6 bin dolar maaş verilmezdi.

Din görevlisi olarak atanan eşiyle ilgili tüm iddialar gerçek bile olsa 8 bin dolar maaş iddiası biraz abartılıydı.

"Yok artık" dememin nedeni buydu.

Dün Başbakan Yardımcılığı'nın bu soru önergesine verdiği yanıt geldi.

Okudum, okudukça inanamadım.

Yanıtta Mehmet Gani'nin maaşıyla ilgili hiçbir bilgi yoktu, ancak "Maliye Bakanlığı'nca belirlenen aylık ücreti İsviçre Frangı olarak almaktadır" denilerek konu geçiştirilmişti.

Yabancı dil bilmediği iddiasına verilen yanıtta ise "9 ay süreyle TÖMER'de İngilizce kurslarına devam etmiştir" ifadesi dikkat çekiyordu.

Kendisine tercüman olarak alınan kişiyle ilgili olarak da "Belirtilen hizmetleri yürütmek üzere 3000 İsviçre Frangı aylık ücretle hizmet alımı yoluyla bir adet personel görevlendirilmiştir" yazıyordu. Yani tercümanın maaşı 6 bin dolar değil, yaklaşık 4000 dolardı.

Eşiyle ilgili iddialara ise "Gani'nin eşinin Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olduğu" belirtilerek "Buna bizim bakanlığımız karışmaz" demeye getirilmişti.

Bu yanıtları okudum ve soruya inanamadığım gibi bu kez de yanıtlara inanamadım.''

ERTESİ GÜN GANİ ALTAYLI'YA MAİL ATTI, ALAY KONUSU OLDU

Fatih Altaylı'nın yazısına cevap veren Hacı Mehmet Gani kendini rezil etmekte gecikmedi...

Bir sonraki yazıda (16.03.2013) Altaylı Habertürk'teki köşesinde şunları yazdı:





BERN Büyükelçiliği Basın Ataşesi Hacı Mehmet Gani, hakkındaki iddialara ilişkin yazılı bir yanıt vermiş dün.

Suçlamalara çeşitli yanıtlar veriyor.

Yanıtta her şey var ama 12.000 Amerikan Doları olduğu söylenen maaşıyla ilgili bir şey yok.

Büyükelçilerin 8 bin dolar civarında bir maaş aldığı yerde basın ataşesinin 12.000 dolar alması hayli ilginç.

Ama ben oraya takılmadım.

Hacı Mehmet Gani Beyefendi, TÖMER'de 9 ay kurs alarak İngilizce öğrenmesinin mümkün olmadığı yolundaki eleştirilere yanıt verirken aynen şöyle yazıyor açıklamasında:

"Hacı Mehmet GANİ 01.10.2008, 23.06.2009 tarihleri arasında 9 (dokuz) ay Ankara TÖMER Dil Eğitim Merkezine İngilizce kursuna gitmiş ve mezun olmuştur. Eğer bu kurslar 9 ayda sadece 'Have Are You' 'nasılsınız' hitabını öğretiyorsa söyleyecek başka bir söze gerek yoktur."

Bence de bu açıklamadan sonra başka söze hacet yok.

İlköğretim düzeyinde İngilizce bilenlerin bile yazmakta sıkıntı çekmeyeceği "How are you" cümlesini "Have are you" olarak yazan basın ataşesinin bu yabancı dil bilgisiyle İsviçre medyasını fethedeceğinden ve Türkiye'yi layıkıyla temsil edeceğinden artık hiçbirimizin kuşkusu kalmamıştır.

Bu İngilizce'ye 12.000 dolar az bile...





Altaylı yazının devamında Gani'nin eşinin aldığı maaşı ise Diyanet yetkililerinin kendisini arayarak yalanladığını belirtiyor.





samanyoluhaber.com