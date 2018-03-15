İsviçre'de adam kaçırmaya çalışan Gani'nin muhteşem İngilizcesi

İsviçre'de kaçırılmaya çalışılan bir hizmet gönüllüsünü planları fark ederek korumaya alan İsviçre güvenlik yetkilileri, planlama aşamasındaki olayla ilgili (biri daha sonra Türkiye'ye kaçan) iki Türk görevliyi deşifre etmiş, haklarında soruşturma başlatmıştı. Bu kişilerden Hacı Mehmet Gani'nin İsviçre'ye atanması ayrı bir skandaldı.





2013 yılında milletvekili Oktay Ekşi, Hacı Mehmet Gani'nin tek kelime yabancı dil bilmeden İsviçre'ye basın ateşesi olarak atanmasını ve astronomik maaşını soru önergesi olarak vermiş, gelen cevabı da Fatih Altaylı o dönem (15.03.2013) köşesinde iki kez yazmıştı. İlk yazıda Altaylı şöyle yazıyordu:





Önce sorulara inanamadım, sonra yanıtlara



''Milletvekili Oktay Ekşi, yazılı soru önergesini verdiğinde açık söylüyorum, ortaya attığı iddiaların bir bölümüne inanmamıştım.

"Yok canım. Palavradır. Bu kadarı da olmaz" diye düşünmüştüm.

Oktay Ekşi'nin iddiaları şöyleydi:

Bern Büyükelçiliği Basın Müşavirliği'ne atanan Hacı Mehmet Gani, İsviçre'de kullanılan Fransızca, İtalyanca ve Almanca dillerinden hiçbirini bilmiyordu.

Gani'nin bildiği söylenilen İngilizce ise çat pat bile değildi. "Nasılsınız"dan öte bir İngilizcesi yoktu.

Herhangi bir yabancı dile hâkim olmayan Hacı Mehmet Gani, buradaki görevi karşılığında 12 bin Amerikan Doları maaş alıyordu.

Ama Gani'nin yabancı dil eksiğini gidermek için 6 bin dolar maaşla kendisine bir tercüman alınmıştı.

Gani'nin eşi Özlem Gani de aynı elçiliğe "din görevlisi" sıfatıyla 8 bin dolar maaşla tayin edilmişti. Din görevlisi olarak atanan Özlem Gani'nin ne imam hatip lisesi, ne de ilahiyat fakültesi diploması vardı.

Oktay Ekşi işte bu iddiaları soru önergesi yapınca gördüm ve "Daha neler canım" dedim kendi kendime.

Dil bilmeyen biri böyle bir göreve atanmazdı.

Avrupa Birliği başkentlerinde görev yapan büyükelçilerimiz 6 bin Euro, yani 8 bin dolar civarında maaş alırken basın müşavirine 12 bin dolar, tercümanına 6 bin dolar maaş verilmezdi.

Din görevlisi olarak atanan eşiyle ilgili tüm iddialar gerçek bile olsa 8 bin dolar maaş iddiası biraz abartılıydı.

"Yok artık" dememin nedeni buydu.

Dün Başbakan Yardımcılığı'nın bu soru önergesine verdiği yanıt geldi.

Okudum, okudukça inanamadım.

Yanıtta Mehmet Gani'nin maaşıyla ilgili hiçbir bilgi yoktu, ancak "Maliye Bakanlığı'nca belirlenen aylık ücreti İsviçre Frangı olarak almaktadır" denilerek konu geçiştirilmişti.

Yabancı dil bilmediği iddiasına verilen yanıtta ise "9 ay süreyle TÖMER'de İngilizce kurslarına devam etmiştir" ifadesi dikkat çekiyordu.

Kendisine tercüman olarak alınan kişiyle ilgili olarak da "Belirtilen hizmetleri yürütmek üzere 3000 İsviçre Frangı aylık ücretle hizmet alımı yoluyla bir adet personel görevlendirilmiştir" yazıyordu. Yani tercümanın maaşı 6 bin dolar değil, yaklaşık 4000 dolardı.

Eşiyle ilgili iddialara ise "Gani'nin eşinin Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olduğu" belirtilerek "Buna bizim bakanlığımız karışmaz" demeye getirilmişti.

Bu yanıtları okudum ve soruya inanamadığım gibi bu kez de yanıtlara inanamadım.''





ERTESİ GÜN GANİ ALTAYLI'YA MAİL ATTI, ALAY KONUSU OLDU





Fatih Altaylı'nın yazısına cevap veren Hacı Mehmet Gani kendini rezil etmekte gecikmedi...

Bir sonraki yazıda (16.03.2013) Altaylı Habertürk'teki köşesinde şunları yazdı: