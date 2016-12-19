Kayseri patlamasında derin şüphe!

İşte o saldırıya ilişkin yeni soru işaretlerini ortaya çıkaran askerin kendisini ziyarete gelen Ereğli belediye Başkanı Özkan Özgüven’e anlattıkları;







“Otobüsten inen sivil arkasına bakıp hızlı adımlarla uzaklaştı”





“Çarşı iznine çıkmak için belediyenin otobüsüne bindik.Hareket merkezinden, bizim için 3 otobüs gelir. Asker haricinde kimse binemez, yasak. Bir kalkış, bir de iniş durağımız vardır. Farklı bir durakta durdu. İçinde sivil vardı ve çok şüpheli hareketleri vardı. Otobüste durakta indi. Otobüs, her zamankinden hızlı gidiyordu. Güzergah değişikliği yaptı. Çok farklı olaylar oldu, Araç zaten bizim nizamiyenin çıkısında bir araç parkı var, orada bizi bekliyormuş. Bunu da arkadaşım görmüş. Biz otobüsle tam önünden geçtiğimiz sırada araç ‘U’ dönüşü yapmış ve aşağı-yukarı 5-6 kilometre kadar bizi takip etmiş. Sivil adam, durakta otobüsü durdurduğu sırada yanımıza gelip aracı patlatıyor”





“Otobüs farklı güzergah kullandı”





“Otobüs her zamankinden farklı güzergah kullandı. Normalde Reşadiye Mahallesi’nin dışından gidiyordu. Ancak bu kez içinden geçti. Otobüs, çok hızlı gitti. Hatta bazı arkadaşlarımız ‘Bizi ölüme mi, götürüyorsun, kaptan?’ diye şoföre espri yaptı. Bunu diyen arkadaşım da şehit düştü”