'İmamlar Erdoğan'a alet oluyor'

İşte Münchner Merkur Gazetesi'nin editörü Til Huber'in makalesi:





Görünüşe göre; Türkiye'nin dini otoritesi Diyanet, Almanya'da yaşayan imamlarıyla Almanya'daki cami derneklerini ele geçirdi.





Almanya'daki camilerin tepe örgütü DİTİB, son dönemde bir macera peşinde koşuyor. Belgeleriyle ortaya çıkan gerçeklere göre Diyanet'e bağlı olarak Almanya'da görev yapan imamlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "bir numaralı düşman" ilan ettiği "Gülen Hareketi" mensuplarını fişliyor. Burada sistem DİTİB'e göre kurgulanmadı. İmamlar da kendilerine uydurmak için Alman yetkili mercilerini yanıltmış.





Almanya'da hizmet veren anaokulları, kültür dernekleri ile burada çalışan Türk vatandaşları hakkında düzenlenen fişleme raporları Ankara'ya gönderilmiş. Bu vahim bir hata!





Şimdiye kadar Türkiye'ye bağlı olarak burada görev yapan imamlara kuşkuyla bakılıyordu ve sadece soyut bir sorundu. Almanya'daki din adamlarının Türk hükümeti ve çıkarları anlamında ajitasyon yapmaları teorik bir tehlike olarak görülüyordu. Bu olay ortaya somut bir delil koymuş oldu! Erdoğan, imamları sadece kendisine bağlı birer imam ya da vaiz olarak görmekle kalmıyor, siyasi çıkarlarını uygulaması için de araç olarak kullanıyor.





Sanli Türk-Kürt çatışmasına ek olarak ikinci bir gerilim oluşturuluyor. Hem de bu kez Türk-Türk çatışması. Bu kabul edilemez bir çatışma. Türk toplumu arasındaki bu gerilim ve çatışma Almanya için bir güvenlik sorunu haline getirilmemeli. Dışa bağımlı imamların görev yapıyor olması artık ciddi bir tehlikeli haline geliyor.





Dışarıdan gelen imamların buraya uyum sağlama süreci de ayrı bir sorun. Bu sorunları çözmek için yeni yönetmelik veya yasakların çıkarılması da doğru değil. Almanya'daki Türkler, dinlerini herhangi bir engelle karşılaşmadan yaşamaya devam etmeliler. Bu konunun en iyi çözümü, imamların Almanya'da eğitimden geçmesi. İmamlar, "Kur'an Kursu"nda değil üniversitede eğitilmeli. Bu elbette maliyetli bir yöntem olacak. Ancak Almanya için de iyi bir yatırım. Barış içinde birlikte yaşamak isteyen herkesin çıkarına...



