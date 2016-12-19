Samanyolu Haber /Gündem / AKP Türkiyesi'nde 47 ülkedekine denk hukuksuzluk /19 Aralık 2016 16:38

AKP Türkiyesi'nde 47 ülkedekine denk hukuksuzluk

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, mahkemenin işyükünün AİHM'den fazla olduğunu söyledi. Zühtü Arslan, 15 Temmuz sonrası 60 bin başvuru yapıldığını, bunun planlarını değiştirdiğini belirtti.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan itiraf

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İstanbul Tahkim Merkezi konferansının açılışında konuştu.

En önemli sorunun sürekli artan iş yükü olduğunu kaydeden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Bugün AYM'nin önündeki başvuru sayısı 80 bin civarındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 47 ülkeden giden başvurunun 75 bin 200 olduğu düşünüldüğünde, iş yükü daha iyi anlaşılacaktır. AYM'deki başvuru sayısı, AİHM'in önüne 47 ülkeden gelen başvuru sayısından fazladır." dedi.

15 TEMMUZ SONRASI 60 BİN BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, önlerinde 80 bin civarında bireysel başvuru olduğunu ve bunların yaklaşık 60 bininin 15 Temmuz sonrası yapıldığını söyledi. Ayrıca 80 bin rakamıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 47 ülkeden giden başvuru sayısı geçilmiş durumda.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkında değerlendirmelerde bulunan Arslan, "Bireysel başvuru sistemi, gerek Anayasa Mahkemesi'nin işlevinde gerekse Türk hukukunda çok önemli radikal değişiklikler getirmiştir" dedi.

"Bireysel başvuru, AYM'yi topluma dokunan bir konuma getirmiştir" diyen Arslan şunları söyledi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, bireysel başvuruyu, mutlaka tüketilmesi gereken etkili bir başvuru olarak görmektedir. Buradan hareketle bireysel başvuru Türkiye açısından çok önemli bir kazanımdır. 

Elbette bu alan sorunsuz değildir. En önemli sorun sürekli artan iş yüküdür. Bugün AYM'nin önündeki başvuru sayısı 80 bin civarındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 47 ülkeden giden başvurunun 75 bin 200 olduğu düşünüldüğünde, iş yükü daha iyi anlaşılacaktır. AYM'deki başvuru sayısı, AİHM'in önüne 47 ülkeden gelen başvuru sayısından fazladır.

Bize gelen başvuruların yaklaşık 60 bini 15 Temmuz'dan sonra yapılmıştır. Bizim hedefimiz 2 yıl içinde gelen başvuruyu yakalayacak bir istatistiğe ulaşmaktı ancak 15 Temmuz sonrası yapılan yoğun ve kitlesel başvurular bu planları değiştirdi..."
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