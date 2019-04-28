Podyumda ölüm!

Soares'in yere düşmesinin hemen akabinde sağlık ekipleri yardıma koştu, ancak tüm müdahalelere rağmen genç manken kurtarılamadı.
ŞOV ZANNETTİLER!
Davetlilerin Soares’in yere düşmesini defile şovunun bir parçası sandıkları belirtildi.
EPİLEPSİ KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?
Soares’i temsil eden ajans, Soares’in daha önce sağlık problemleri ile ilgili bir şikâyette bulunmadığı ve herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını kaydetti.
Hayatını kaybeden mankenin epilepsi krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, doktorlarından henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.