Samanyolu Haber /Dünya / Podyumda ölüm! /28 Nisan 2019 17:46

Podyumda ölüm!

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bir defilede manken Tales Soares (26) podyumda yürüdüğü sırada yere düştü. Davetlilerin Soares’in yere düşmesini defile şovunun bir parçası sandıkları belirtildi. Yapılan müdahalelere rağmen genç manken kurtarılamadı.

Şovun parçası zannettiler: Podyumda ölüm!

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde gerçekleşen bir defilede manken Tales Soares (26) podyumda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. 

Soares'in yere düşmesinin hemen akabinde sağlık ekipleri yardıma koştu, ancak tüm müdahalelere rağmen genç manken kurtarılamadı. 

ŞOV ZANNETTİLER!

Davetlilerin Soares’in yere düşmesini defile şovunun bir parçası sandıkları belirtildi.

EPİLEPSİ KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Soares’i temsil eden ajans, Soares’in daha önce sağlık problemleri ile ilgili bir şikâyette bulunmadığı ve herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını kaydetti.

Hayatını kaybeden mankenin epilepsi krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, doktorlarından henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.



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