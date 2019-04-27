Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski danışmanından Davutoğlu'na destek! /27 Nisan 2019 15:32

Erdoğan'ın eski danışmanından Davutoğlu'na destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazan kaldıran bir manifesto yayınladığı için parti içinde eleştirilere maruz kalan Ahmet Davutoğlu'na bir destek de Akif Beki'den geldi. Beki, Davutoğlu'nu eleştirenlere, "Ganimete üşüşen sağlamcı kerkenezler" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan’a karşı manifesto niteliğinde yayımladığı metne karşı gelenlere tepki gösterdi. Beki, "Davutoğlu’na kapıyı gösterenlere bak" diyerek bu kişileri, "Ganimete üşüşen sağlamcı kerkenezler", "Karşı tarafta durarak tehlikenin geçmesini bekleyen, ancak muktedir olduktan sonra iktidar trenine atlayan dünkü yanaşmalar" ve "Hazıra konanlar" sözleriyle tanımladı. 

Uzun süredir yeni parti kurmaya hazırlandığı konuşulan Davutoğlu, Erdoğan’ın “tek adam” konumunu eleştirmiş; muhaliflerin tutuklanması, hukuk ihlalleri, YSK’nın KHK ile ihraç edilen seçim galiplerine mazbata vermemesine tepki göstermişti.

Beki, Davutoğlu'nun manifestosunun ardından verilen tepkilere "Davutoğlu’na kapıyı gösterenlere bak!" başlıklı yazısında değindi. Beki şunları kaydetti: 

Sen başdanışmanlık, dışişleri bakanlığı, başbakanlık ve genel başkanlık yapmış olacaksın. Ama partinin tutturduğu istikametle ilgili söz söyleme hakkın olmayacak...Ağzını ikaz için açtığın anda, ‘emeği geçmiş bir dava büyüğü’ denmeyecek.‘Belki hakkı söylüyordur, ola ki doğru yola çağırıyordur’ diye kulak verilmeyecek, dostça çaldığın kapı açılmayacak, aradığın muhatabı adresinde bulamayacaksın.Parti yönetiminden çıt dahi çıkmayacak, kulaklarının üstüne yatacak, kaale almaz görünecekler. 

Hoşa gitmeyen her gelişme gibi, moda tabirle ‘yok hükmünde’ sayılacaksın, oralı olunmayacak.Ya ne?Ganimete üşüşen sağlamcı kerkenezlerden ses gelecek. Hani karşı tarafta durarak tehlikenin geçmesini bekleyen, ancak muktedir olduktan sonra iktidar trenine atlayan dünkü yanaşmalar var ya...Hazıra konanlar hani...     Hah, işte onlardan ağzının payını alacaksın.
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