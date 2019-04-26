Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den YSK Başkanı'na dikkat çeken ziyaret /26 Nisan 2019 23:35

AKP'den YSK Başkanı'na dikkat çeken ziyaret

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) AKP'nin İstanbul itirazlarını görüşmeye devam ederken, AKP'den bir heyet YSK Başkanı Sadi Güven'i ziyaret etti.

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YSK, AKP’nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için yaptığı itirazları değerlendirirken, AKP’den aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir heyet YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret etti.

Heyette AKP Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbay ve Mutlu Aydemir ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları yer aldı.

Yücel Yılmaz ziyareti sosyal medya hesabından şöyle paylaştı; “Balıkesirli hemşehrimiz olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sayın Sadi Güven'i, Milletvekillerimiz @MustafaCanbey, @mutlaydemir ve ilçe Belediye Başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik.Nazik karşılamaları ve misafirperverliği için kendilerine teşekkür ederim.”


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