Kavakçı'nın 'İBB bursuyla ABD'ye gittiğini' yazanlara erişim engeli

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ravza Kavakçı, 16 Aralık 2008’de Metro A.Ş.’de insan kaynakları uzmanı oldu. Kavakçı, işe girdiği gün ABD’ye “siyaset doktorası" eğitimine gönderildi.







İBB ile sözleşmesine göre 6 yıl 8 ay mecburi hizmet yapma şartı getirilen Kavakçı, 2 Eylül 2013’te döndü, iki yıl sonra da milletvekili seçildi. Beş yıllık doktora süresince Ravza Kavakçı'ya asgari ücretin bir buçuk katı maaş ödendi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kavakçı'nın İBB’nin bursuyla Amerika’da eğitim alması hakkında, “Hâlâ kadroda görünüyor. Maaş almadığı doğru. Milletvekili seçildiği an itibarıyla maaşının kesildiği doğru. Ama bir gerçeklik var ki 2008’de işe girmiş ve bilgisayar mühendisliği bölümü mezunuyken ABD’ye siyaset bilimi doktorası yapması için burs verilerek gönderilmiş. 5 yıllık eğitim sonrasında da 4 yıl 11 ay mecburi hizmet süresi tanımlanmış. Yani böyle bir mecburi hizmet süresi varken, bunu tamamlayamamış. Tamamlamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla aslında kuruma bu anlamda bir borcu var” demişti.



