Samanyolu Haber /Gündem / Ambulansa yol vermemişti, şimdi de zincirleme kazaya yol açtı /28 Ağustos 2019 10:07

Ambulansa yol vermemişti, şimdi de zincirleme kazaya yol açtı

İstanbul TEM Otoyolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerlediği öne sürülen bir kişi, 3 aracın karıştığı trafik kazasına sebep oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi.

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İstanbul TEM Otoyolu Sultangazi geçişinde 23:30 sıralarında Edirne istikametine makas atarak ilerlediği öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in kullandığı 34 ZC 1558 plakalı otomobil, önce bariyerle çarptı.

Daha sonra ise yol kenarındaki taşa çarpıp takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı. Takla atarken üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarpan otomobil, yol üzerinde ters şekilde durabildi. 

Önlerinde meydana gelen kazayı gören iki otomobil sürücüsü de ani fren yapınca araçlar birbirine çarptı.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Dört aracın karıştığı kazada ikisi motosiklette ikisi de takla otomobilde bulunan dört kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk yoldan geçen diğer sürücüler koştu. 

Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar bir yandan da sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.  

Kaza sonucu TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde araç geçişi trafik ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesi sırasında ise trafik bir süre durdu. Araçların çekilmesiyle yoldaki ulaşım normale döndü.

AMBULANSA YOL VERMEMİŞTİ

Kazaya neden olduğu öne sürüler sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi. 

Kazayı gören bir kişi, "Makas ata ata iki araç geliyordu. Biri beyaz, biri turuncu. Beyaz ileriye doğru gitti. Turuncu takla attı. Turuncunun içindeki yaralı dışarıya fırladı. Dört yaralı vardı." dedi.
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