Samanyolu Haber /Gündem / General atamaları Resmi Gazete'de /28 Ağustos 2019 09:36

General atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile duyurulan 6 generalin çeşitli görevlere atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karara göre, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen, MÖGK, 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 5'inci Kolordu Komutanlığı, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atamalar yapıldı.

6 GERERALE YENİ GÖREV 

Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Tümgeneral Erhan Uzun 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet(MÖGK) Komutanlığına, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4'üncü Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Tevfik Algan 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Muammer Alper 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atandı.
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