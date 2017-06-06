Katar'a son darbe

Katar'a bankalardan boykot





Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bazı bankalar, Katar bankalarıyla ilişkileri durdurduklarını açıkladı. İsimleri açıklanmayan bankalar, Suudi Arabistan ve BAE Merkez Bankaları’nın direktifleri doğrultusunda Katar’la ilişkiler belirlenene dek Katar bankalarıyla çalışmayacaklarını duyurdu.





BAE ve Bahreyn Merkez Bankalarının, ülkedeki bankalardan Katar’la yapılan işlemler konusunda rapor istediği de kaydedildi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, teröre destek vermekle suçladıkları Katar’la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

