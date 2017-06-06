Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Trump'tan Katar krizi sonrası ilk mesaj /06 Haziran 2017 15:51

Flaş! Trump'tan Katar krizi sonrası ilk mesaj

Dünya gündemine bomba gibi düşen Katar krizinin ardından Donald Trump'ın Twitter'dan bugün yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

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Trump: Orta Doğu’daki partnerlerimiz Katar’ı gösterdi

Geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu turuna çıkan ve bölgedeki yetkililerle bir araya gelen ve temaslarda bulunan Trump, Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Orta Doğu’daki 7 ülkenin Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmesi sonrasında Trump’ın attığı mesaj, aslında her şeyin kontrolü dahilinde geliştiğini adeta gözler önüne serdi.

Trump, “Yakın zamanda Orta Doğu’ya yaptığım ziyarette Radikal İdeoloji’ye artık para verilmeyeceğini söyledim. Liderler Katar’ı işaret ettiler!” mesajını paylaştı.
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