Flaş! Trump'tan Katar krizi sonrası ilk mesaj

Trump: Orta Doğu’daki partnerlerimiz Katar’ı gösterdi





Geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu turuna çıkan ve bölgedeki yetkililerle bir araya gelen ve temaslarda bulunan Trump, Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.





Orta Doğu’daki 7 ülkenin Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmesi sonrasında Trump’ın attığı mesaj, aslında her şeyin kontrolü dahilinde geliştiğini adeta gözler önüne serdi.





Trump, “Yakın zamanda Orta Doğu’ya yaptığım ziyarette Radikal İdeoloji’ye artık para verilmeyeceğini söyledim. Liderler Katar’ı işaret ettiler!” mesajını paylaştı.