Yasin Hayal'i Engin Dinç azmettirdi

"Tuncel değil Engin Dinç azmettirdi"





Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cuma gününe kadar sürecek duruşmaların bugünkü 2. oturumuna tutuklu sanıklar eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, dönemin İstanbul İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, tutuksuz sanıklar eski Trabzon emniyet müdürü Reşat Altay, İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve Trabzon eski İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı katıldı.







Yasin Hayal bilinen biriydi





Duruşmada dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İdari Büro ve Arşiv bölümü çalışanı Abdullah Öztürk tanık olarak dinlendi. Cinayetin ardından azmettirici Yasin Hayal'in telefon numarasını sistemde sorgulayan Öztürk ifadesinde, “Yasin Hayal bilinen bir şahıstı. McDonalds bombalaması olayından dolayı biliyorduk. Şube müdürümüz Faruk Sarı'nın talimatıyla sorguladım telefon numarasını” dedi.





'Jandarmayla birlikte örgütlemiş'





Söz alan avukat Bakırcıoğlu, McDonalds patlamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeren resmi bir evrak hazırlanmadığına dikkat çekti. Bunun üzerine Yılmazer, o dönem muhbir olan Erhan Tuncel'in bu patlamayla ilgili dosya dışında bırakıldığını belirterek, muhbirin suça karışmasının suç olduğunu aktardı. Patlama ile ilgili o dönem İstihbarat Şube Müdürü olan Engin Dinç'in durumunun ciddi şekilde şaibeli olduğunu aktaran Yılmazer, muhbirin emniyete gelmesinin görüldük bir şey olmadığını vurguladı. Tuncel'in emniyetten hiç çıkmadığını, birçok polisi tanıdığını söyleyen Yılmazer, “Erhan Tuncel değil Engin Dinç azmettirmiş Yasin Hayal'i. Engin Dinç odasında ağırlamış Erhan Tuncel'i. Engin Dinç jandarma kadrolarıyla birlikte bu eylemi örgütlemiş. Trabzon'dan buraya gelen arkadaşlar bence korkuyor ve bildiklerini anlatmıyor. Konjonktür böyle çünkü” dedi. Yılmazer, Erhan Tuncel'in dinleme talebine ilişkin yazının Engin Dinç tarafından imzalandığı ancak sümen altı edildiğini iddia etti ve “Tuncel'in dinlenme talebi en az 2 ay engellenmiştir” dedi.





Çay da ikram etmişler





Cinayetten önce Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis İsmail Bayseç de tanık olarak dinlendi. Bayseç ifadesinde, “Erhan Tuncel cinayetten sonra şubeye gelmişti, misafir odasına alınmıştı. Kendisiyle konuşma yapmadım. Çay falan ikram etmek için oraya girmiştim, orada gördüm. Daha öncesinde şubede kendisinden bahsedilmişti” dedi. Bayseç, mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan ve Dink ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu'nun cinayet öncesi Yasin Hayal ve Erhan Tuncel ile ilgili bilgisi olup olmadığına ilişkin sorularına nda “Bilmiyorum, hatırlamıyorum” yanıtlarını verdi. Bunun üzerine avukat Bakırcıoğlu, cinayet günü ne yaptıklarını sordu. Bayseç'in yine hatırlamadığını söylemesi üzerine Bakırcıoğlu, cinayet günü Erhan Tuncel ile görüştüklerine dair hazırladıkları raporu Bayseç'e verdi ve görüşmede ne konuşulduğunu sordu. Soruyu geçiştiren Bayseç, Yılmazer'in de konuyla ilgili sorularına “hatırlamıyorum” yanıtlarını verdi. Duruşma Perşembe günü devam edecek.