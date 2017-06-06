Dolar Katar ile çıkışta





ABD'de Cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Mayıs ayında beklentilerin altında kaldı. Bu bu verinin, Fed'in faiz artışı için öngördüğü ekonomik canlanmayı yansıtmadığına ilişkin yorumlara dayalı olarak, dolar küresel piyasalarda zayıfladı ve dün 3.50 lira düzeyine kadar geriledi.





Ancak, dün öğleden sonra ortaya çıkan Katar krizi küresel risk iştahını kırdı ve hisse senedi borsalarındaki tırmanış yerini düşüşe bırakırken, dolar da yeniden yükseldi ve 3.5424 lira ile ABD verisi öncesi düzeyinin de üstüne çıktı. Parite etkisiyle 3.95 liraya kadar gerileyen euro da Katar sonrası 3.9876 liraya kadar tırmanarak, 4.0 lira sınırına yaklaştı.





İş Yatırım'ın "Katar Krizi Türkiye için ne kadar önemli?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Katar krizi sonrası dünya borsaları hafif satıcılı bir seyir izliyor. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Yemen’in terörü desteklediği gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkisini kesmesi Ortadoğu’da jeopolitik risk primini artırdı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:





"Katar krizinin perde arkasında Arabistan ve İran arasındaki çekişme yatıyor. Doğalgazını Suriye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmak isteyen Katar’ın bölgede etkili olan İran ile ilişkilerini geliştirmesi Suudi Arabistan ile zaten problemli olan ilişkisinin daha da bozulmasına neden oldu. Katar Türkiye’nin yakın ilişki içinde olduğu ülkelerden birisi. İhracat açısından yüzde 0.3 pay ile Türkiye için önemli bir ülke değil. Ancak yurtdışı müteahhitlik işlerinde yüzde 21 pay ile en önemli pazarımız. Doğrudan sermaye yatırımlarında yüzde 5.0’in üzerinde pay ile Avrupa Birliği dışındaki en önemli yatırımcılarımızdan birisi. Katar krizinin Ortadoğu genelinde ve Türkiye’ye yönelik risk primini artırmasını beklemiyoruz. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve gelişmekte olan ülke paralarındaki değer artışı jeopolitik risk primindeki artışın sınırlı ve geçici olduğunu gösteriyor. Elinde 500 milyon dolarlık Türkiye varlığı bulunan Kaliforniyalı iki fona yatırım yasağı gelmesinin Türkiye varlıkları üzerinde fazla etkili olmasını beklemiyoruz. AB 1597 kodlu yasal düzenlemenin Kaliforniya Eyalet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmesi durumunda Türkiye’de kamu tarafından kontrol edilen şirketlerdeki paylarını altı ayda satmaları gerekiyor."