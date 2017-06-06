Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar Katar ile çıkışta /06 Haziran 2017 13:44

Dolar Katar ile çıkışta

ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına Haziran'dan sonra devam etme olasılığının zayıflamasıyla 3.50 liraya kadar gerileyen dolar, Ortadoğu'da ortaya çıkan "Katar krizi"nin etkisiyle 3.54 liranın üzerine çıktı, euro 4.0 lira sınırında.

Dolar Katar ile çıkışta


ABD'de Cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Mayıs ayında beklentilerin altında kaldı. Bu bu verinin, Fed'in faiz artışı için öngördüğü ekonomik canlanmayı yansıtmadığına ilişkin yorumlara dayalı olarak, dolar küresel piyasalarda zayıfladı ve dün 3.50 lira düzeyine kadar geriledi.

Ancak, dün öğleden sonra ortaya çıkan Katar krizi küresel risk iştahını kırdı ve hisse senedi borsalarındaki tırmanış yerini düşüşe bırakırken, dolar da yeniden yükseldi ve 3.5424 lira ile ABD verisi öncesi düzeyinin de üstüne çıktı. Parite etkisiyle 3.95 liraya kadar gerileyen euro da Katar sonrası 3.9876 liraya kadar tırmanarak, 4.0 lira sınırına yaklaştı.

İş Yatırım'ın "Katar Krizi Türkiye için ne kadar önemli?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Katar krizi sonrası dünya borsaları hafif satıcılı bir seyir izliyor. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Yemen’in terörü desteklediği gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkisini kesmesi Ortadoğu’da jeopolitik risk primini artırdı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Katar krizinin perde arkasında Arabistan ve İran arasındaki çekişme yatıyor. Doğalgazını Suriye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmak isteyen Katar’ın bölgede etkili olan İran ile ilişkilerini geliştirmesi Suudi Arabistan ile zaten problemli olan ilişkisinin daha da bozulmasına neden oldu. Katar Türkiye’nin yakın ilişki içinde olduğu ülkelerden birisi. İhracat açısından yüzde 0.3 pay ile Türkiye için önemli bir ülke değil. Ancak yurtdışı müteahhitlik işlerinde yüzde 21 pay ile en önemli pazarımız. Doğrudan sermaye yatırımlarında yüzde 5.0’in üzerinde pay ile Avrupa Birliği dışındaki en önemli yatırımcılarımızdan birisi. Katar krizinin Ortadoğu genelinde ve Türkiye’ye yönelik risk primini artırmasını beklemiyoruz. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve gelişmekte olan ülke paralarındaki değer artışı jeopolitik risk primindeki artışın sınırlı ve geçici olduğunu gösteriyor. Elinde 500 milyon dolarlık Türkiye varlığı bulunan Kaliforniyalı iki fona yatırım yasağı gelmesinin Türkiye varlıkları üzerinde fazla etkili olmasını beklemiyoruz. AB 1597 kodlu yasal düzenlemenin Kaliforniya Eyalet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmesi durumunda Türkiye’de kamu tarafından kontrol edilen şirketlerdeki paylarını altı ayda satmaları gerekiyor."
<< Önceki Haber Dolar Katar ile çıkışta Sonraki Haber >>

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:58