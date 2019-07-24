Almanya'da ırkçı kişi Eritreli genci silahla vurdu

Dün Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Wächtersbach kentinde yerel saat ile saat 13:00 sularında 55 yaşındaki Alman vatandaşı bulunduğu otomobilden Eritre uyruklu kişiye ateş açarak karnından ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra kendini başından vurarak intihar etti. Şahsın cesedi akşamüstü saatlerinde polis tarafından otomobilinde bulundu.







Saldırganın evinde yapılan aramalarda şahsın yasal yollardan toplam beş silaha sahip olduğu, altıncı bir silahı ise pazartesi günü saldırıdan kısa süre önce satın aldığı tespit edildi.





Frankfurt Başsavcılık Sözcüsü Alexander Badle saldırganın "yabancı düşmanı saiklerle” bu eylemde bulunduğunu açıkladı. Badle, failin kendine rastgele bir hedef aradığını ve mağdurun "sırf ten rengi nedeniyle” saldırıya maruz kaldığını söyledi.





Sözcü Alexander Badle, 55 yaşındaki Alman saldırganın "sağ milliyetçi ve aşırı sağcı çevrelerle ilişkileri bulunduğuna dair” işaretler bulunmadığını belirtti. Şahsın bireysel olarak hareket edip etmediği, saldırıdan öncesinde haberdar olan ve benzer saldırılar düzenlemeyi planlayan başka şahıslar olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Badle, Frankfurt Başsavcılığı'nın saldırganın bağlantıları olup olmadığı yönünde soruşturmayı derinleştireceğini belirtti.





26 yaşındaki Eritrelinin ise hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.





Aynı eyaltte 2 Haziran’da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke aşırı sağcı biri tarafından başından silahla vurularak öldürülmüştü. Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine CDU'lu siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.



