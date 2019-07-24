Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da ırkçı kişi Eritreli genci silahla vurdu /24 Temmuz 2019 11:42

Almanya'da ırkçı kişi Eritreli genci silahla vurdu

Almanya'da Hessen eyaletinde dün bir Eritreli, ırkçı bir saldırgan tarafından ağır yaralandı. Siyasiler saldırıların yaygınlaştığı uyarısında bulunarak ırkçılıkla mücadele çağrısı yaptılar.

SHABER3.COM

Dün Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Wächtersbach kentinde yerel saat ile saat 13:00 sularında 55 yaşındaki Alman vatandaşı bulunduğu otomobilden Eritre uyruklu kişiye ateş açarak karnından ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra kendini başından vurarak intihar etti. Şahsın cesedi akşamüstü saatlerinde polis tarafından otomobilinde bulundu.

Saldırganın evinde yapılan aramalarda şahsın yasal yollardan toplam beş silaha sahip olduğu, altıncı bir silahı ise pazartesi günü saldırıdan kısa süre önce satın aldığı tespit edildi.

Frankfurt Başsavcılık Sözcüsü Alexander Badle saldırganın "yabancı düşmanı saiklerle” bu eylemde bulunduğunu açıkladı. Badle, failin kendine rastgele bir hedef aradığını ve mağdurun "sırf ten rengi nedeniyle” saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Sözcü Alexander Badle, 55 yaşındaki Alman saldırganın "sağ milliyetçi ve aşırı sağcı çevrelerle ilişkileri bulunduğuna dair” işaretler bulunmadığını belirtti. Şahsın bireysel olarak hareket edip etmediği, saldırıdan öncesinde haberdar olan ve benzer saldırılar düzenlemeyi planlayan başka şahıslar olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Badle, Frankfurt Başsavcılığı'nın saldırganın bağlantıları olup olmadığı yönünde soruşturmayı derinleştireceğini belirtti.

26 yaşındaki Eritrelinin ise hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Aynı eyaltte 2 Haziran’da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke aşırı sağcı biri tarafından başından silahla vurularak öldürülmüştü. Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine CDU'lu siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da ırkçı kişi Eritreli genci silahla vurdu Sonraki Haber >>

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:15