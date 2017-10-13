Digitürk'ün sahibi Katarlı iş adamına rüşvet soruşturması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Mayıs 2013’te el koyduğu Digiturk, Katarlı beIN Media Group 'a ihalesiz satmıştı..

El Cezire’nin de dahil olduğu beIN Media Group’un sahibi Katarlı Şeyh Nasır Al-Khalifa. Katarlı Şeyh, aynı zamanda ünlü Fransız futbol kulübü Paris Saint Germain’in de sahibi Yaz döneminde Neymar transferi ile adını duyuran Nasır el-Halifi ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke hakkında FIFA Dünya Kupası yayın haklarını kazanma sürecine rüşvet karıştırmak nedeniyle soruşturma açıldı.





İsviçre Federal Savcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Kupası yayın haklarını alan beIN Sports’un da yönetim kurulu başkanlığını yapan Katarlı El-Halifi’ye yayın haklarını kazanma sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi. El-Halifi’nin eski FIFA Genel Sekreteri Valcke’ye rüşvet verdiği iddia ediliyor. Açıklamada, Valcke’ye de FIFA’nın Dünya Kupası yayın haklarını medya kuruluşlarına verilirken rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.







