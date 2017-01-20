Karne alan çocuk üzerinden idam propagandası!

Karnelerin alınacağı güne özel haber yapmak için Ümraniye'de bulunan bir İmam Hatip okulu'na giden CNN Türk muhabiri, canlı yayında öğrencilerle söyleşi yaptı.





Muhabir ileride ne gibi bir meslek seçeceklerini sorduğu öğrencilerden biri muhtarlıktan başlayarak Cumhurbaşkanlığına ilerleyeceğini, Cumhurbaşkanı olduğunda ise, Anayasayı değiştirip idamı getireceğini söyledi. Anayasa'nın geriye işlemediğini fakat kendisinin bunu da geriye işleteceğini söyleyen öğrencinin önceden bu sözleri söylemesi için özel olarak hazırlandığı anlaşıldı. Konuşması esnasında sık sık gözlerini yukarı çeviren öğrenci, ezberlediği cümleleri hatırlamaya çalıştığını belli etti. Muhtarlıktan milletvekilliğine, bakanlığa, başbakanlığa ve son olarak cumhurbaşkanlığına yükseleceğini ifade ederken sürekli gözlerini yukarı çeviren öğrencinin hali, izleyenleri üzdü.





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Muhabir: sen ne olmak istiyorsun?

Öğrenci: ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum. yani hedefim büyük ve artacak basamak basamak.

Muhabir: peki siyasete nerden başlamayı düşünüyorsun?

Öğrenci: muhtarlıktan başlamak istiyorum. sonra belediye başkanı, sonra milletvekili, sonra bakan, sonra başbakan, sonra cumhurbaşkanı.

Muhabir: peki ne yapacaksın cumhurbaşkanı olunca?

Öğrenci: anayasayı değiştireceğim. darbeciler yüzünden bir sürü sorun yaşıyoruz, bu yüzden idam getireceğim. anayasalar geri dönmüyormuş ama ben döndüreceğim.

Muhabir: hayaller büyük. yaş küçük ama hayaller büyük.









İdam propagandası için küçük yaştaki bir öğrencinin kullanılması ve bunun için de Havuz Medyası'nın amiral gemisi olabilmek için son sürat yalakalık yapan CNN Türk kanalının seçilmesi, kayıtlara geçmiş oldu...





Yüz karası niteliğindeki yayın, daha sonra CNN Türk web sitesinde de "İlkokul öğrencisinden çarpıcı yorum" başlığı ile verildi.







