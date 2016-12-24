Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan meclise 'idam yasası' siparişi /24 Aralık 2016 15:26

Erdoğan'dan meclise 'idam yasası' siparişi

Erdoğan, Maltepe SGK Kampüsü'ne "Şehit Erol Olçok Kampüsü" adının verilerek açılması için düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan, idam siparişini tazeledi!

Erdoğan, 15 Temmuz'dan bu yana sık sık yaptığı gibi yine "idam" konusunu gündeme getirdi ve AB'ye rest çekti:

"İdamla ilgili milletin talebi parlamentonun yerine getirmesi gereken taleptir. Parlamento gündemine almalıdır. Gündemine alır, karar çıkarsa, bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Bu konu devletin insiyatifinde olan bir konu değildir. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip değildir. Kimin af yetkisi onun evlatlarının eşinindir. Bazıları diyor ki şurada şöyle olur burada böyle onlar kendi işlerine baksın. AB'de yok. Biz de olup onda olmayan, onda olup biz de olmayan olabilir."
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Erdoğan, idam siparişini tazeledi!

Erdoğan, idam siparişini tazeledi!

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