Erdoğan'dan meclise 'idam yasası' siparişi

Erdoğan, 15 Temmuz'dan bu yana sık sık yaptığı gibi yine "idam" konusunu gündeme getirdi ve AB'ye rest çekti:





Gündemine alır,Bu konu devletin insiyatifinde olan bir konu değildir. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip değildir. Kimin af yetkisi onun evlatlarının eşinindir. Bazıları diyor ki şurada şöyle olur burada böyle onlar kendi işlerine baksın. AB'de yok. Biz de olup onda olmayan, onda olup biz de olmayan olabilir."